Byla to pro ně premiéra, na trávníku ještě nikdy předtím nerokovali. K jednání na čerstvém vzduchu přistoupilo vedení obce kvůli dodržování hygienických nařízení v souvislosti s Covid-19.

„Na úřadě máme malou zasedací místnost. Když jsme udělali zasedací pořádek s rozestupy 2 metry, tak by se nám nevešli všichni zastupitelé a hlavně by se vůbec nevešla veřejnost. Proto jsme zvolili bezpečnější venkovní prostor,“ vysvětlila starostka Hrobčic Jana Syslová.

Na hřišti se sešlo 13 z 15 zastupitelů. Všichni měli roušku. K dispozici byla dezinfekce. „Jednání venku bylo předem avizováno. Neměl jsem s tím problém. Chtěl jsem jen, aby vše proběhlo podle standardních úředních pravidel. Můj požadavek byl splněn,“ řekl hrobčický zastupitel David Kaplan.

Jednání přálo počasí. „Trochu foukal vítr, ale slunce svítilo. Zima nebyla. Celkově to bylo příjemnější než v zasedací místnosti,“ nechala se slyšet Syslová.

Vedení Hrobčic uvažovalo, že zastupitelstvo udělá pomocí videokonference. Takový plán ale narazil na technické problémy. „V některých našich místních částech není dostatečné pokrytí mobilním signálem. Zastupitelé by se tak nemohli připojit a vést videokonferenci,“ sdělila starostka.

V altánech a zastávkách

Pro Hrobčice to nebylo první jednání pod širým nebem. Už dříve zastupitelé měli výjezdní zasedání mimo úřad. Většinou ale azyl našli v altánech a v zastávkách.

Svolání zastupitelstva v době nouzového stavu bylo podle starostky nevyhnutelné. „Potřebovali jsme vyřešit několik důležitých věcí. Například dotaci ve výši asi 41 milionů korun na zámek Mirošovice z programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů ministerstva průmyslu a obchodu,“ vysvětlila Syslová.

Zastupitelé museli schválit příjem této dotace do rozpočtu obce a odsouhlasit zhruba sedmimilionovou spoluúčast. Na jejich rozhodnutí se vázalo i schválení rozpočtového opatření a samotný převod zámku do majetku obce. „Hrajeme o čas. Na problému chátrajícího zámku Mirošovice totiž pracujeme téměř 6 let. Nerada bych, aby tato práce vyšla vniveč,“ prohlásila ještě před jednáním Syslová.

Zastupitelé dali mirošovickému zámku zelenou. Kromě něj posvětili i převod nemovitostí ze Státního statku Jeneč do majetku obce. „Odsouhlasili jsme i další dotace jako například na opravu hřbitovní zdi a na rekonstrukci areálu tvrze od ministerstva kultury či na nákup kompostérů od kraje,“ doplnila Syslová.

V Hrobčicích nejsou jediní, kde proběhlo či proběhne v době nouzového stavu zastupitelstvo. Venku to plánují ještě třeba Měrunice. Veřejné zasedání se tam stejně jako v Hrobčicích uskuteční na fotbalovém hřišti. Termín je v pondělí od 17 hodin. Tamní „zákonodárci“ budou projednávat například podání žádosti o dotaci na nový chodník v Žichově či dodatek ke smlouvě o rekonstrukci požární zbrojnice.

Už dnes budou jednat zastupitelé Duchcova. Místo je tradiční, a to velký sál Kulturního centra. Start je v 17 hodin. „Místa je tam dost, takže dodržovat odstup dva metry by neměl být problém. Po celou dobu zasedání musí mít každý zakryté dýchací cesty. U vstupu do místnosti bude k dispozici dezinfekce na ruce,“ konstatoval starosta Duchcova Zbyněk Šimbera.