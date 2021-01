V Hrobu tamní úřad nevybírá s odkazem na koronavirovou situaci poplatky hotově.

Platba kartou - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Za pronájem obecního pozemku, případně poplatek za vyvážení popelnic a také za psa lze uhradit pouze převodem na účet města. Ten je k dispozici na webových stránkách města. Za vyvážení popelnic v Hrobu platí každá osoba starší 18 let. Roční částka je vymezená na 400 korun a musí se zaplatit do konce června. Za psa lidé v Hrobu platí 200 korun, za každého dalšího v domácnosti pak 400 korun. Uhradit tento poplatek je potřeba do konce března.