/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Vlastní tělocvičnu budou mít po půlstoletí žáci v Hrobu na Teplicku. Vyrůstá od loňska vedle školy a město za ni zaplatí přibližně 50 miliónů korun. Přibližně polovinu z toho zaplatí stát v rámci dotace na podporu sportu dětí. Hotová má být pro nový školní rok.

Výstavba tělocvičny v Hrobu na Teplicku. | Foto: Deník/Petr Málek

Deník na návštěvěZdroj: Deník„O tělocvičnu se snažíme už od roku 1970. V posledních letech jsme čekali na nějakou vhodnou dotaci od státu, která by byla pro město únosná. Pro tento typ budov se dosud vypisovaly dotace maximálně do 5 milionů. Vyšlo to až začátkem minulého roku,“ uvedl místostarosta Karel Hirsch.