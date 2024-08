Úřad tak obě dvě nemovitosti kupuje od insolvenčního správce. Ten se snaží zpeněžit majetek Omnia, aby umořil aspoň část jeho několikamilionových dluhů. Hrobčice nabídly za památky pokaždé 10 tisíc korun. Návrh kupní smlouvy ke kostelu sv. Havla správce odeslal na hrobčický úřad začátkem tohoto měsíce. U druhého kostela sv. Kateřiny v místní části Chouč, za který obec nabídla stejnou cenu, správce v uplynulých dnech požádal věřitele o souhlas s prodejem, jak vyplývá z dokumentu v insolvenčním rejstříku.

Oba dva nákupy Deníku potvrdila starostka Hrobčic Jana Syslová. „Doufáme, že to v případě kostela v Chouči projde stejně jako u kostela v Hrobčicích,“ říká Syslová. Nízká cena, kterou obec za nemovitosti vydává, a pokrývá tak spíš jen administrativní náklady převodu, napovídá, že vlastně moc nebylo o co stát. „Kostel je v havarijním stavu a vyžaduje okamžitou a značnou investici. Zejména pokud jde o opravu střechy,“ potvrdila Syslová magazínu Dezert Art ohledně choučského kostelíku s tím, že ho obec míní zrekonstruovat, aby nebyl nebezpečný pro okolí a nekazil vzhled návsi. To samé se dá předpokládat, že obec podnikne s kostelem přímo v Hrobčicích.

Opravy hrobčických kostelů plánoval původně spolek Omnium, vybíral na to i dary. Památky převzal v roce 2017 od bílinského arciděkanství. Během následujících let starostka registrovala, že v kostelech probíhá úklid a studijní či projekční práce, pravděpodobně mapující stav budov, vrstvy omítky a podobně. Proběhla tu také kulturní akce. „Pro nás to byl úplně jiný svět, bylo to zajímavé. Přišli sem umělci, muzikanti, studenti uměleckých škol,“ vzpomíná Syslová s tím, že všechna jednání s šéfem spolku Jakubem Dědem byla na úrovni a seriózní.

I proto starostku překvapilo, když se kostely loni ocitly v exekuci kvůli úpadku, do kterého se Omnium dostalo. Návrh na insolvenci podal sám předseda spolku v květnu 2022. Soudu Děd vysvětloval, že se dostal do dluhů kvůli pandemii covidu a v návrhu už zmínil, že ho vyšetřuje policie s podezřením na dotační podvod. Neupřesnil, které dotace se měl podvod týkat, o dotace ale Omnium obecně žádalo a dostávalo je právě na opravy památek jako hrobčické kostelíky, a to od ministerstva kultury, krajů a Česko-německého fondu budoucnosti.

Podobných památek jako hrobčické kostely drželo Omnium více nejen v Ústeckém kraji, ale po celé republice. A poměrně náročný administrativní proces odkupu nemovitostí od insolvenčního správce, který teď běží v Hrobčicích, se v uplynulých dvou letech týká a asi ještě několik let bude týkat i dalších samospráv.

Vyšetřování údajných podvodů Omnia běželo v gesci policie Královéhradeckého kraje. Podle posledního článku, který se Omniu věnoval a je víc než rok starý, nakonec stíhali jednatele Děda za 24 dotačních podvodů. Deník pátral, jak to bylo dál. „Ve věci dotačních podvodů byl policejním orgánem podán návrh na obžalobu, a to již v srpnu 2023,“ odpovídá na dotaz po stavu řízení mluvčí krajské královéhradecké policie Karolína Macháčková s tím, že v dané věci už měl rozhodovat Okresní soud v Náchodě.

Jestli už a případně jak soud rozhodl, to Deník zjišťuje.