Na hřišti budou upraveny rozestupy na 2 metry a všichni účastníci musí mít roušku. Start veřejného zastupitelstva je v 16 hodin. Svolání zastupitelstva v době krizového stavu bylo podle starostky Hrobčic Jany Syslové nevyhnutelné.

„Hlavním důvodem svolání je zejména schválená dotace ve výši cca 41 milionů korun na zámek Mirošovice z programu „Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů“ Ministerstva průmyslu a obchodu,“ říká starostka Syslová.

Zastupitelé musí schválit příjem této dotace do rozpočtu obce, souhlasit s vyčleněním částky zhruba 7 milionů korun jako spoluúčast a odsouhlasit samotnou realizaci akce. „Na to samozřejmě navazuje schválení rozpočtového opatření a samotný převod zámku do majetku obce,“ dodala. Pokud toto vše dostane zelenou, tak obec vyhlásí výběrové řízení na dodavatele stavby. „Hrajeme o čas. Na problému chátrajícího zámku Mirošovice totiž pracujeme téměř 6 let. Nerada bych, aby tato práce vyšla vniveč.“

Dalším důležitým bodem zastupitelstva je převod nemovitostí ze Státního statku Jeneč do majetku obce.

Vedení Hrobčic uvažovalo, že zastupitelstvo udělá pomocí videokonference. Takový plán ale narazil na technické problémy. „V některých našich místních částech není dostatečné pokrytí mobilním signálem a zastupitelé by se tak nemohli připojit a vést videokonferenci,“ vysvětlila starostka.

Zasedání je veřejné, účastníci akce musí mít roušku. „Máme malou zasedací místnost. Když jsem udělali zasedací pořádek s rozestupy 2 metry, tak by se nám nevešli všichni zastupitelé, a hlavně by se vůbec nevešla veřejnost. Proto jsme zvolili bezpečnější venkovní prostor,“ uvedla Syslová.

Pro Hrobčice to není první jednání na vzduchu. Už dříve zastupitelé měli výjezdní zasedání mimo úřad. Většinou ale azyl našli v altánech a v zastávkách. „Židle budou na hřišti upraveny s rozestupy 2 metry, všichni účastníci budou mít roušky. Desinfekce máme k dispozici,“ sdělila k úternímu jednání Syslová.