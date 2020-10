Připomeňme si tento a další hrůzné činy nejen na severu Čech.Mrtvé dítě v kontejneru, v pytli pod maringotkou nebo utopené v záchodové míse. I takové jsou hrůzné případy z předešlých let. Co se stalo?

Na 15 let do věznice s ostrahou poslal v květnu 2019 Krajský soud v Ústí nad Labem 30letou Boženu S. z Teplic, která v dubnu 2018 v teplických Řetenicích zavraždila svého čerstvě narozeného chlapečka. Novorozence porodila doma v koupelně do vany, následně ho zabalila do pytle s odpadky a hodila do kontejneru na sklo ve Zrenjaninské ulici.

Těhotenství před ostatními tajila. Ženě hrozilo 15 až 20 let za mřížemi nebo výjimečný trest. „Patnáctiletý trest je v tomto případě na samé spodní hranici trestní sazby. Obžalovaná se doznala, svého jednání litovala, současně nebyla nikdy soudně trestaná a v okolí byla hodnocena vždy jako dobrá matka,“ uvedla k výši trestu soudkyně Kamila Krejcarová.

V Ústeckém kraji jsou i další případy

Před lety našli policisté mrtvé miminko na popelnici v Litoměřicích. Před tím ještě v igelitové tašce na odlehlém místě u železniční trati. V obou případech kriminalisté matky děťátek určili, dopadli a soud je poslal na mnohaleté tresty do vězení.

V listopadu 2008 dvaatřicetiletá Hana Klemová v bytě v lovosické ulici Jaroslava Ježka v koupelně na WC novorozeně. K porodu živé holčičky došlo do záchodové mísy. Po narození, jakmile začalo dítě plakat, Klemmová dítě otočila hlavou dolů a hlavu mu ponořila do záchodové mísy. Dítě držela, dokud se nepřestalo hýbat. V míse ho potom ponechala. Z prostoru pod vanou vyndala modrý igelitový pytel, oblékla se, dítě dala do pytle a odnesla do sklepa domu.

Asi po třech týdnech ostatky novorozence odnesla na odlehlé místo za parkoviště na ulici Průmyslová, poblíž obchodu Lidl. Pytel s mrtvým novorozencem položila pod odstavenou maringotku. Policisté ji zakrátko dopadli. Během procesu se Klemmová přiznala, že jedno své dítě zabila už o rok dříve. Porodila ho při výletu na Lovoš. Při porodu prý omdlela a probudila se až ráno, kdy už bylo miminko mrvé. Jeho tělíčko prý hodila do Labe. Obě vraždy sváděla na složitou životní situaci, agresivního žárlivého partnera a milence. Od soudu odešla s trestem dvanácti let.

V březnu 2010 porodila zfetovaná dvacetiletá Marie Hubáčová v koupelně suterénního bytu v ulici Stránského v Litoměřicích živou holčičku, a poté dítě úmyslně usmrtila v záchodové míse. Podle obžaloby dívka cíleně skrývala těhotenství i porod. Dva svědci také potvrdili, že šlo o „drogovou domácnost", ať šlo o marihuanu nebo pervitin. Tělíčko svého zavražděného dítěte později odložila na popelnici. I tuto vražedkyni kriminalisté dopadli. Soud jí poslal do vězení na patnáct let.

V roce 2004 objevil rovněž bezdomovec při přehrabování odpadu v Krupce na Teplicku v igelitové tašce mrtvolu novorozence. Matka dítěte zůstává neznámá.

A ještě jeden aktuální případ z Ostravska. Zdrogovaná matka tam usmrtila po tajném porodu své čtvrté dítě. K 17 rokům vězení byla v září 2020 odsouzena matka (32 let) z Karviné, jež několik minut po porodu zavraždila svou dceru. Druhý den ji hodila do kontejneru, kde tělíčko našel bezdomovec.

K hrůznému činu došlo počátkem července loňského roku v Karviné-Novém Městě. Žena, která již přivedla na svět tři děti, na jaře zjistila, že je znovu těhotná. Před okolím to tajila. Když si někdo všiml, že přibrala na váze, různě se vymlouvala. Již v té době plánovala, že se novorozence jako nepohodlné přítěž zbaví. Nevyhledala lékařskou pomoc, podle soudu nic nenasvědčovalo ani tomu, že by uvažovala o odložení dítěte do babyboxu. Byla závislá na drogách, brala pervitin.