/FOTO/ Stovky lidí se sejdou na akci Živé Teplice, aby vytvořily jeden velký piknik.

Druhý ročník sousedské slavnosti Živé Teplice u Mušle v Teplicích. | Foto: Zdeněk Traxler

Kdo chce poznat své sousedy, zjistit, jak vaří, co tvoří a čím se zabývají ve volném čase, měl by v sobotu 20. června odpoledne zajít na Živé Teplice. Sousedskou slavnost v šanovském parku tu už popáté uspořádá spolek SAYFY. „Smyslem celého projektu je, že se na vytváření i následném průběhu programu podílejí samotní obyvatelé města. Zapojí se každý, kdo něco umí, a to je na tom úžasné,“ říká Nikola Fialová Seifrtová, která spolek zastupuje.