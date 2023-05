PROGRAM/ Teplice slaví třídenním kulturním festivalem zahájení 869. lázeňské sezony. Na programu jsou koncerty umělců, divadelní představení pro děti, kostýmovaný průvod a také například ohňostroj.

Z Lázeňské předešlých let. I letos se můžete těšit na atraktivní podívanou v celém centru Teplic. | Foto: Deník / Petr Málek

V připojené fotogalerii si můžete připomenout, jak to vypadlo vloni. Aktuální fotografie z letošní Lázeňské přineseme v závěru víkendu.

Tady je kompletní program pro vaši inspiraci:

26. května 2023 – PÁTEK

SCÉNA ZA DOMEM KULTURY

16.00

FATE MAGAZINE

Kdysi velmi populární teplická pop-rocková kapela Fate Magazine se vrací! Po téměř 10 letech, přichází s novým singlem, elánem a hlavně chutí znovu něco tvořit a koncertovat.

18.00

GUNS N´ROSES TRIBUTE CZECH REPUBLIC

Revivalová hudební skupina, jejíž repertoár se skládá, jak již název napovídá, z písní známé americké hard rockové kapely…

20.00

SAMSON A JEHO PARTA

Skupinu Samson a jeho parta založil Jaroslav Samson Lenk po rozpadu skupiny Máci v roce 1993. Z Máků kromě něj přestoupil do nové kapely jen jeho bratr Jiří Budvárek Lenk, který místo kytary přešel na baskytaru.



SCÉNA LETNÍ KINO NA ZÁMKU

17.00

MÍCHAČKY BETONU A JOE KARAFIÁT

Pro někoho jsou Míchačky ztělesněním dvou věcí – totiž zábavy a zároveň gustovního muzikantství. Obojí se promítá jak v četných coververzích, které soubor odjakživa prezentuje, tak ve vlastním repertoáru ve stylu rockové a blues- rockové hudby. Kapela, ve které si rádi zahraje, kromě stálých členů (Tonda Smrček, Vladimír Vytiska, Miroslav Židlický , Josef Cigánek) i řada vynikajících muzikantů nejen z Čech a Moravy , ale i ze zahraničí. (např. Ralph Goedeck, Míla Beníšek).V Teplicích si s nimi tentokrát zahraje Joe Karafiát (český zpěvák a kytarista. Hraje se skupinami Joe Carnation Band, Garage, The Plastic People of the Universe…).

19.00

WAN MEN SONK

Litvínovská kapela založená roku 2005, v jejímž repertoáru najdeme vlastní autorské skladby v převážně funk-rock-popovém stylu, ale i převzaté skladby (Allanis Morissette, Seal, Prince….)ve vlastních úpravách.

21.00

TOXIC PEOPLE north-cross

Nespoutaná dynamická pódiová show, tvrdé kytarové rify, mohutná basa, rapovaný i melodický zpěv. To jsou Toxic People – a proč north-cross? Jsou ze severu Čech, z nejvíce zamořeného kraje (proto Toxic) a cross? Protože se snažíme míchat různé styly hudby. více

22.30

NOC V EDENU

Záznam koncertu skupiny KABÁT

MUŠLE – ŠANOVSKÝ PARK

16.00

BIG BAND TEPLICKÉ KONZERVATOŘE

Big Band teplické konzervatoře vznikl z iniciativy studentů žesťového oddělení. Základní repertoár souboru tvoří klasické kusy amerických swingových orchestrů Glenna Millera, Duka Ellingtona, Counta Basieho či Bennyho Goodmanna, který je doplňován skladbami moderního jazzu. Pod vedením kapelníka Lukáše Čajky orchestr neustále upevňuje svoje renomé. Orchestr rovněž disponuje kvalitním zázemím zpěváků, posluchačů či absolventů studia populární hudby na teplické konzervatoři.

17.30

OTTO HEJNIC & FRIENDS

Brian Charette(USA) hammond organ,Osian Roberts (GB)sax, Otto Hejnic bicí+ žáci teplické konzervatoře. Jedinečné hudební propojení. Newyorská hvězda, hráč na hammond organ Brian Charette, anglický saxofonista Osian Roberts v jazz – groove projektu skvělého bubeníka „Otto Hejnic Organism“,vystoupí spolu s vybranými žáky teplické konzervatoře.

20.00

JEŽKOVY STOPY

Je jí skoro devadesát a takřka posedlí jsou jí i dvacátníci. Novou vlnu zájmu a opojení starou swingovou hudbou způsobilo co nejvěrnější podání mladým Orchestrem Ježkovy stopy. V provedení originálně znějícího jedenáctičlenného Orchestru Ježkovy stopy, zpěváka a herce Kryštofa Krhovjáka a vokálního tria Sestry Ježkovy je co poslouchat, na co se dívat, čemu se smát, čím si dopřát – nejen hudební – umělecký zážitek.

SCÉNA ZA ZAHRADNÍM DOMEM

15.00

OKSYI

Původem ukrajinská kytaristka a zpěvačka vyrůstala na Slovensku. V dospělosti se vydala zkusit štěstí do Prahy, kde začala vystupovat a postupně si získávat fanoušky. Své písničky skládá převážně v angličtině a sama se doprovází na elektrickou kytaru. Alternative-folk.. více

17.00

ALEX GLIZÉ A DITA HOLÁ

Francouzský kytarista a cellistka Filharmonie Hradec Králové. Krásné akustické spojení dvou vynikajících hráčů a dvou líbezných nástrojů. Alexova kariéra prošla Francii, Španělsko s další země, aby se natrvalo usídlila v Čechách, kde se usadil, oženil a zplodil své dvě děti. více

19.00

GARY MOORE TRIBUTE BAND FEAT JACK MOORE

(syn slavného Garyho Moorea)

Jack Moore je mimořádně talentovaný kytarista a skladatel. Jeho otec, Garry Moore, mu vštěpoval lásku k tomuto nástroji; společně mnoho let vystupovali na koncertech a festivalech po celém světě. Na jedné takové akci potkal Otis Taylor, s nímž cestoval po Velké Británii. Vystupoval také v Sunflower Jam v Royal Albert Hall na koncertu Joe Bonamassyho a Deep Purple. Byl také pozván na společné koncerty kapely Thinn Lizzy (se kterou jeho otec začal svou kariéru). Jack More hraje neustále s kapelou Cassie Taylor, zatímco realizuje vlastní hudební projekty.

Jack Moore – kytary,

Szymon Pejski – zpěv,

Bogdan Topolski – kytary,

Łukasz Gorczyca – basa,

Tomek Dominik – bicí.

21.00

KRISTINA AND THE FREEDEES

Mezinárodní uskupení hudebníků v čele se slovenskou zpěvačkou Kristinou. Folk-rock.

DOPROVODNÝ PROGRAM V PÁTEK

Beuronská kaple

14.00 – 18.00

Kaktusáři Teplice – výstava kaktusů a sukulentů

Náměstí Svobody

celý den pouťové atrakce – letošní novinkou bude 30 metrů vysoký řetízkový kolotoč

9.00 – 18.00 Turistické informační centrum Visit Teplice

Parkoviště u hlavní pošty

celý den pouťové atrakce

Kolonáda Domu kultury

celý den pouťové atrakce

Kostel sv. Jana Křtitele

10.00 – 17.00 Vyhlídková věž

Šanovský park

16.00 Vaření maďarských specialit

Atrakce pro děti

Galerie Zahradní dům

11.00 – 19.00 Výstava

Jan HENDRYCH – Sochy a kresby

Český sochař, malíř, restaurátor, kurátor a emeritní profesor Akademie výtvarných umění v Praze. Výstava doprovázející odhalení nové sochy Jana Hendrycha v Teplicích

Ptačí schody – prostor u Šárky

16.00 Slavnosti plzeňského piva

27. května – SOBOTA

SCÉNA NA PTAČÍCH SCHODECH

13.00

WALKMANZ

Česká rocková kapela WALKMANZ vznikla v roce 2019. Tvoří ji kytarista René Rypar a bubeník Zbyněk Raušer z kapely Portless společně se zpěvákem Imodium Thomem Frödem a baskytaristou Jaro Lukáčem. Jak o sobě prozradila sama kapela, jejich písničky jsou prý moderní, rychlé a kytarové a lidé si určitě zaskáčou.

15.00

HLAHOL

Hlahol – teplická rokenrolová kapela, která byla založena v roce 1984 spolužáky ze základní školy. Tehdy v ní hrála i většina členů skupiny Kabát a Motorband (z nejslavnější sestavy). Skupina má za sebou pestré osudy. V roce 2019 se její sestava ustálila návratem původního baskytaristy a spoluzakladatele skupiny.

17.00

MIREK IMRICH & TANGO

Legendární hudební skupinu TANGO založil v roce 1984 Mirek Imrich (zpěv), Zdeněk Juračka (kytara, housle), Franta Kotva (kytara), Jiří Novotný (baskytara), Jaroslav Vondrák (bicí) a Ota Balage (klávesy). V dubnu 1988 se konal v Lucerně poslední koncert kapely, v roce 2007 TANGO obnovuje svoji činnost. Mirek je pořád nezkrotný živel, obklopen mladými muzikanty. Koncerty Tanga tvoří písně jak ze starších dob (např. Co s tím sklem, Elektrický bál, Jdeme do hor, Obyčejný svět od Abraxasu), tak i z tohoto století.

19.00

O5 A RADEČEK

O5 A Radeček, známá též jako Radečkové nebo Radečci, je šumperská hudební skupina, jejíž tvorba se postupně vyvíjí od folku přes folk-rock až k rocku.

Historie kapely se začala psát už před více než čtvrt stoletím. Stalo se tomu tak v jesenických horách, kde dodnes žijí a tvoří. Do povědomí široké veřejnosti je dostala píseň z roku 2004 Praha (Jedna holka),

Na úspěch prvního hitu kapela navázala skladbami jako Vloupám se, Máš mě na svědomí, LOVEní nebo Sex ve sprše. Její písně milují tisíce lidí a klipy mají na internetu miliónová zhlédnutí.

“Jsme spolu strašně dlouho, sto dní v roce, pořád, a přesto jsme spolu pořád rádi, takže rodina,“ říká o kapele Ondra Polák a doplňuje ho brácha a frontman Tomino: “Díky kapele mám kromě Ondry ještě tři další bráchy.“

21.00

JANEK LEDECKÝ

Janek Ledecký je jednou z našich nejznámějších hudebních hvězd. Poprvé si získal pozornost publika jako frontman rockové kapely Žentour. Ta vydala své první album Žentour 001 v roce 1987. Dvě zlaté a platinové desky posunuly Žentour na první místa radiových a televizních hitparád.

SCÉNA ZA DOMEM KULTURY

13.30

THE BEATLES REVIVAL A KAREL KAHOVEC

Největších pecky The Beatles Revival a legendární Karel Kahovec s hity jako Paní v černém, Poprava blond holky.

15.30

ELIS MRAZ

Elis Mraz, vlastním jménem Eliška Mrázová, je česká zpěvačka a hudební skladatelka. V roce 2014 získala ocenění Objev roku v anketě Český slavík Mattoni. V tomtéž roce se dostala do semifinále soutěže Hlas Česko Slovenska. Své debutové album s názvem Shubidu vydala v roce 2013

17.30

BOTOX

Pop-rocková kapela Botox hraje od ledna 2018 a jsou jednou z mála českých kapel, která má dva frontmany Honzu Kopečného a Petra Ryšavého. Oba jsou známí muzikáloví zpěváci a herci, oblíbili si je v různých projektech ale i televizní diváci.

19.15

MARTIN MAXA

Martin Maxa (vlastním jménem Ivan Varga) vystudoval gymnázium v Teplicích, poté absolvoval Fakultu tělovýchovy a sportu na Univerzitě Karlově v Praze. Jeho koníčkem je kromě hudby i malování.

Je držitelem ocenění ve Zlatém Slavíkovi v kategorii „Skokan roku“ v roce 2000, následující rok se ve stejné anketě umístil na 3. místě v kategorii „Zpěvák roku“.

21.15

LENNY

Lenny je zpěvačka a autorka, držitelka ceny Anděl 2022, která je již několik let výraznou postavou české hudební scény. Pravidelně se objevuje v nominacích na nejprestižnější domácí hudební ceny, její hity zní z rádií a svým fanouškům vždy kromě jedinečného hudebního zážitku nabízí i unikátní uměleckou podívanou. Její nejúspěšnější album Hearts pohnulo s popovou scénou po celé Evropě a její poslední singl Overdosed se dostal do celosvětové Spotify kampaně EQUAL, díky čemuž se Lenny objevila na hlavním billboardu new yorské Times Square.

SCÉNA LETNÍ KINO NA ZÁMKU

9.30

MAKOVÁ PANENKA – IN HEART PRODUCTION

Výpravná hudební pohádka pro malé i velké podle půvabné předlohy Václava Čtvrtka. Zažijte s námi čtyři poutavé příběhy na divadelním jevišti, plné hudby, legrace i dobrodružství.

11.00

JEDEN RYBNÍK A DVA VODNÍCI – DIVADLO KRABICE TEPLICE

Snesou se dva vodníci na jednom rybníku? Nová pohádka Zdeňka Rusína a Petra Jílka.

14.00 – 17.00

VODNÍK PĚNKAVA PŘIPLOUVÁ DO TEPLIC

Návštěva vodníkova rybníka, kdy se děti dozví spoustu zajímavostí ze života různých ryb,. Uvidí kapry, candáta, , štiku, jesetera,….ale take žraloka, mořského koníčka, kosatku, a jiné. Povídání je zajímavé pro malé i velké, pro děti i rodiče.

Připravené budou i vodnické pohádky.

Mezi pohádkami si děti i rodiče vyzkouší různá stará řemesla.

MUŠLE – ŠANOVSKÝ PARK

12.00

DALLAMVILÁG

Péter Mikonyi a Schuger Zsuzsa se postarají o příjemné hodinové vystoupení v duchu maďarského folklóru.

14.00

BIG BAND ÚH AČR

ÚH AČR je vrcholovým reprezentativním vojenským hudebním tělesem určeným k propagaci a reprezentaci dobrého jména Armády České republiky na veřejnosti, jakož i k prezentaci české kultury v oblasti koncertní dechové hudby, české národní hudby a těch nejvyspělejších tradic české vojenské dechové hudby doma i v zahraničí.

15.30

PAVEL ŠPORCL & GIPSY WAY

Pavel Šporcl a jeho cikánská cimbálová kapela Gipsy Way je kompilace cikánské hudby z celého světa. Šporcl je mistr houslí a jeho virtuozita se zde projevuje v plné míře.

17.00

TOČTE SE PARDÁLOVÉ

Kdo by neznal známé staropražské a kabaretní písně. V hudebním komponovaném pořadu TOČTE SE PARDÁLOVÉ vám dvojice hudebníků přiblíží atmosféru staré Prahy z přelomu 19. a 20. století. V pořadu zazní mnoho nejznámějších staropražských písniček. Celé pásmo je proloženo humorně laděným povídáním o historii města a jeho osobnostech.

18.30

FELIX SLOVÁČEK ml. a JIŘÍ KNOTTE

Spojení vynikajícího soprán saxofonisty,výborného zpěváka Felixe jr. a skvělého sympatického klavíristy Jiřího Knotte slibuje mimořádný zážitek a spokojenost posluchačů.

20.00

SOUL SPRAYERS

Jedná se o soul kapelu, která hraje v mezinárodní sestavě. Hrají vlastní písně ovlivněné 60.lety a hnutím hippies.

SCÉNA ZA ZAHRADNÍM DOMEM

15.00

SCOTT & LILA

Folkové duo z Berlína, které hraje ve velkých sálech a na ulici. Hrají pohodovou hudbu, která spojuje styly indie-folk, jazz a blues. Originální písně s vokálními harmoniemi za doprovodu kytary, harmoniky a ukulele..

17.00

LACO DECZI + CELULA NEW YORK

Legendární trumpetista občas přijíždí z Ameriky do Čech. Laco Deczi je opravdu renesanční muž. Je totiž nejen skvělý jazzový trumpetista, ale také výtečný skladatel, kapelník a amatérský malíř. Objevil se i jako herec v několika filmech. Narodil se v roce 1938 ve vesnici Bernolákovo na Slovensku. V roce 1962 odešel z Bratislavy do Prahy, kde působil až do své emigrace v roce 1985. Po několika měsících strávených v Západním Německu nakonec definitivně zakotvil ve Spojených státech, kde žije dosud.Ve Státech kromě vlastní kapely Celula New York vystupoval s nejznámějšími jazzovými muzikanty jako jsou Elvin Jones, Bill Watrous, Junior Cook, Dave Weckl a Sonny Costanzo. Od roku 1990 se také pravidelně vrací koncertovat do České republiky a na Slovensko.

19.00

TOČÍLAS

Vždy využijeme příležitosti a v rámci Zahraniční scény představíme i nějakou českou kapelu. Ústecká parta muzikantů se na hudební scéně pohybuje již hodně dlouho a to je asi nejlepším potvrzením jejich kvality. Koncerty Točílas jsou plny energie, zábavy a ryzího bigbítu. Na severu mají spoustu fanoušků. Opravdový audiovizuální zážitek.

21.00

TRIBUBU

Čtveřice hudebníků má své původní kořeny ve Španělsku, Anglii a Pobřeží Slonoviny. Jejich afrobeat je směsicí rumby, folku, soulu, blues a dalších vlivů. Je zkrátka velmi pestrý. Dani a Lucas jsou přátelé již od dětských let. Původně vystupovali společně s Brahimou – hráčem na balafon. V loňském roce již tak silnou rytmiku podporuje výtečný basový kytarista Victor. Samotné slovo Tribubu se skládá ze španělského slova Tribu (kměn) a sababou (slovo v bambarštině, které znamená „To kvůli tomu jsem tady“. Kapela sama o sobě říká, že jsou přátelé, klan, který spolupracuje a navzájem se chrání. Jejich vystoupení je přirozeným vrcholem letošní Zahraniční scény, které byste si neměli nechat ujít.

DOPROVODNÝ PROGRAM V SOBOTU

Slavnostní zahájení 869. lázeňské sezony

11.00

Kostýmovaný průvod ze Zámeckého náměstí ke svěcení pramenů ke Kolostůjově kašně

Kolostůjova kašna

11.10 Žehnání lázeňských pramenů

Ing. Mgr. Radomír Kuchař SDB, administrátor římskokatolického farního obvodu Teplice a jerej Mykola Popovič, duchovní správce pravoslavné církevní obce Teplice.

Hudební doprovod Collegium hortense.

Zámecké náměstí

Dobové tržiště se stánkovým prodejem a řemesly, rytířský tábor, pouliční divadlo, soutěže pro děti.

Musica Canora – dobová hudba.

Zámecká zahrada

Jezdecký klub Teplice – projížďky na koních

Herní park Salesiánského střediska (lanové aktivity, kreativní dílna, malování na obličej)

Ranč Větrné údolí – projížďky na koních

Lázeňská ulička

11.30 Odhalení sochy královny Judity, zakladatelky první lázeňské tradice ve střední Evropě (v r. 1154 v Teplicích)

celý den stan Lázně Teplice

Náměstí Svobody

celý den pouťové atrakce – letošní novinkou bude 30 metrů vysoký řetízkový kolotoč

9.00 – 20.00 Turistické informační centrum Visit Teplice

11.00 – 17.00 Turistický vláček Humbold, odjezd vždy v celou hodinu

Kolonáda u Domu kultury

celý den pouťové atrakce

13.00 Šachový klub Teplice – Simultánka na 10 šachovnicích (FM Jan Rubeš a Iveta Reitingerová).

14.00 – 18.00 „Roztančená kolonáda“ –

Dance Ladies a jejich hosté – taneční odpoledne

Věž Obchodní akademie Teplice

10.00 – 17.00

Netradiční pohled na Teplice ze školní věže.

Před budovou OA doprovodný program pro děti.

Parkoviště u hlavní pošty

celý den pouťové atrakce

Šanovský park

celý den Vaření maďarských specialit

Atrakce pro děti

Beuronská kaple

9.00 – 18.00

Kaktusáři Teplice – výstava kaktusů a sukulentů

Galerie Zahradní dům

11.00 – 19.00 Výstava

Jan HENDRYCH – Sochy a kresby

Český sochař, malíř, restaurátor, kurátor a emeritní profesor Akademie výtvarných umění v Praze.Výstava doprovázející odhalení nové sochy Jana Hendrycha v Teplicích

Lázeňská scéna – MUŠLE

9.00 – 11.45

DDM TEPLICE – DĚTSKÝ HAPPENING

Prezentace zájmových činností a soutěže pro děti.

Regionální muzeum

10.00 – 12.00 + 13.00 – 18.00

VÝSTAVY:

Hmyz – krása a bohatství Českého středohoří / Jízdárna . Hmyzí detektivové: pátrací hra pro děti / Jízdárna / vstup od Zahradního domu / prohlídky s průvodcem.

10.00 – 12.00 + 13.00 – 17.00

Výstava výtvarného oboru ZUŠ Teplice / Výstavní místnosti teplického zámku k 170. výročí zahájení výroby porcelánu v Duchcově / foyer / Exponát měsíce května.

Zámecké expozice – prohlídkové okruhy v každou celou hodinu mimo polední přestávky.

Kostel sv. Jana Křtitele

10.00 – 19.00 Vyhlídková věž

22.22 ohňostroj

28. května – NEDĚLE

SCÉNA NA PTAČÍCH SCHODECH

12.00

TLUSTÁ BERTA

Rocková kapela z Jindřichova Hradce. Na hudební scéně působí již více než 30 let a na svém kontě má 5 řadových alb a dva výběry. Tlustá Berta hraje svůj vlastní repertoár s českými texty. Rocková energická, živelná, ohňová a světelná show. Současnou sestavu tvoří: Zdeněk Ledvinka (kytara), Marek Mára Růžička (bicí), Petr Hrabák Hrabě (baskytara) a Michal Chramosta (zpěv).

14.00

MOTORBAND

Rocková kapela Motorband vznikla v Teplicích roku 1986. U zrodu byl tehdy Kamil Střihavka, Libor Matejčik, Tomáš Krulich, Tomáš Jarolím a Daniel Hafstein. Během dvou let se kapela stává českou stálicí na metalové scéně a je jí i dodnes. V současné době hraje ve složení Libor Matejčik, Karel Adam, Petr Kutheil, Vojta Brázda a Stanislav Pliska.

16.00

PORTLESS

Skupina PORTLESS – do roku 2012 známá jako Support Lesbiens, se v témže roce – po rozpadu kapely Support Lesbiens, přejmenovala. Současnou sestavu tvoří Kryštof Michal a další tři členové původní kapely Support Lesbiens Jan Daliba, René Rypar a Zbyněk Raušer. Název kapely je slovní hříčka a možná i památka na minulost a je zároveň skryto v supPORT LESbiens.

18.00

KAMIL STŘIHAVKA & LEADERS!

Země vzdálená, Černá růže, Když se snáší déšť, Woo Doo a spousta dalších. Ty nejlepší i nejnovější pecky z repertoáru Kamila Střihavky, legendy české rockové scény, která oslovuje již dvě generace fanoušků. Majitel nezaměnitelného fenomenálního hlasu a čtyři špičkoví hudebníci. Kamil Střihavka – zpěv, Petr Henych – kytara, Martin Ivan – basová kytara, Patrik Sas – bicí a Michal Vejskal – klávesy.

20.00

LUCIE BÍLÁ A ARAKAIN

Arakain patří k nejvýznamnějším a nejznámějším rockovým kapelám v Česku. V letošním roce rozjíždí již pátou dekádu svého působení. V Teplicích vystoupí s další legendou české hudební scény – zpěvačkou Lucií Bílou, která s kapelou poprvé vystoupila v roce 1985. V současné době kapela hraje ve složení: Honza Toužimský – zpěv, Jiří Urban – kytara, Mirek Mach – kytara, Lukáš Doxa Doksanský – bicí a Marek Loučka – basa.

SCÉNA ZA DOMEM KULTURY

13.00 TRILOBIT – ROCK

Severočeská rocková partička s vlastní tvorbou.

15.00

COCOMAN + MessenJah + Dr.Kary + EllyZ + Selector Boldrik + Poeta

Cocoman je známou postavou české reggae scény. Znáte písničky jako Jedna Láska, Tak už to bal, Za Obzorem, Stoupám nebo Terorista. Producent a zpěvák, pravým jménem Adam Lanči, držitel dvou cen Anděl, hyperaktivní muzikant a hlava Coco Jammin Production – to je Cocoman na mikrofonu.

MessenJah má na kontě dvě dlouhohrající desky, desítky singlů a k tisícovce koncertů.

Dr.Kary je veterán stylu raggamuffin u nás. Jeho nezaměnitelný hlas jste mohli slyšet na nahrávkách Indy a Wich, Sto Zvířat nebo Polemic, vystupoval s kultovním sound systémem Gardenzitty, s kapelou Fast Food Orchestra a jako součást projektu Nevereš.

Mladá a talentovaná s ostrým jazykem. Taková je zpěvačka, skladatelka, textařka a tanečnice EllyZ. Vyrůstala na divadelních prknech, hrála na flétnu, několik let strávila v Bambini di Praga a v roce 2010 byla přijata coby vůbec nejmladší členka do JAD Dance Company Yemiho A.D.

Sběratel exkluzivních nahrávek, známý party maker napříč žánry, milovník karibské hudby. Selector Boldrik brázdí pódia takřka patnáct let. Jako koncertní DJ Cocomana, Sklizně, projektu Nevereš ale taky například Zveriny nebo Vůdůkrů, přináší nabité warm-up sety a taneční afterpartie.

17.00

FLERET

Hudební skupina, která vznikla v roce 1983 ve Vizovicích a letos vystupuje již 38. rokem po celé České republice se vyznačuje svou nespoutanou energii, která probíhá na koncertech a díky níž si získává velkou fanouškovskou základnu. Její věkové spektrum čítá neuvěřitelné věkové rozpětí od 1-90 let. Svým valašským repertoárem a vlastní tvorbou, která již zlidověla, je často označována jako dvorní kapela Valašského království. Vlastní tvorbou písní vzdává hold běžnému životu. Kapela si ráda zahraje na všech možných akcích a tudíž ji můžeme vídat jak v malých sálech v akustické sestavě, tak největších pódiích na velkých festivalech. Za svou dobu trvaní Fleret vydal již celkem 18 řadových desek, iPíčko, dvě DVD, a 5 LP, 2 knihy a 3 zpěvníky. 17 let vystupovala s královnou lidové písně Jarmilou Šulákovou. Současní členové: Zdeněk Hrachový, Stanislav Bartošík, Vít Rokyta, Radek Postava a Rosťa Koplík.

19.00

NIRVANA CZECH TRIBUTE BAND – IN THE NAME OF COBAIN

Pro tuto partu muzikantů je stylizace a feeling koncertů Nirvany srdeční záležitostí. Kapela je fanoušky považována za nejvíce autenticky propracovaný revival Nirvany v ČR, na Slovensku i v Německu.

SCÉNA LETNÍ KINO NA ZÁMKU

9.30

BROUK PYTLÍK – DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV

Pokračování příběhů dvou kamarádů Ferdy a Pytlíka z palouku, kam se do jezírka, kde bydlí statečný a hodný, i když trochu jedovatý, Pavouk Vodouch, přistěhuje zlý Potápník s půvabnou Splešťulí Blátivou a začne všem poroučet. Ferda a jeho kamarádi – Cvrček, Ploštice Ruměnice, Škvor policajt, Luční Koník a samozřejmě Brouk Pytlík se společně snaží palouček zachránit.

11.00

CO SE NESE V LESE – DIVADLO NA KLICE

Pohádka o zvědavé koze, která se při toulání lesem dostane do pytlácké pasti. Z té jí naštěstí pomůže jelen a to není vše, tím to teprve začíná … Pohádka je prokládaná písničkami doprovázenými kytarou a houslemi..

14.00 – 17.00

VODNÍK PĚNKAVA PŘIPLOUVÁ DO TEPLIC

Návštěva vodníkova rybníka, kdy se děti dozví spoustu zajímavostí ze života různých ryb,. Uvidí kapry, candáta, , štiku, jesetera,….ale take žraloka, mořského koníčka, kosatku, a jiné. Povídání je zajímavé pro malé i velké, pro děti i rodiče.

Připravené budou i vodnické pohádky.

Mezi pohádkami si děti i rodiče vyzkouší různá stará řemesla.

MUŠLE – ŠANOVSKÝ PARK

12.30

ZUŠ TEPLICE

Tradiční čas vymezený pro žáky ZUŠ Teplice.

14.00

CLARINET SOCIETY

Převážnou část repertoáru tvoří skladby tanečního, swingového charakteru (“glennmillerovky”, písničky J. Ježka atd.) a rovněž evergreeny populární hudby.

15.30

JAZZ BIG GANG

Jazz Big Gand je dvacetičlenný orchestr složený z mladých a zapálených jazzmanů, kteří hrají zajímavé úpravy tradičních i moderních skladeb. Uměleckým vedoucím je klavírista Radim Vojíř.

17.00

BLACK BAND

Pod taktovkou Petra Černého, který je pokračovatelem rodinné tradice, zazní swingové a taneční melodie. Seskupení 6 muzikantů pobaví všechny příznivce této hudby.

18.30

PRIME TIME VOICE

Jazzová vokální kapela, která se díky jednolitému aranžerskému rukopisu nemusí ve výběru písní omezovat na jediný žánr. Její vystoupení vždy okouzlila a nadchla publikum napříč generacemi.

20.00

JIŘÍ SCHELINGER TRIBUTE MLADEN DJELMO

Skupina Jiří Schelinger TRIBUTE MLADEN DJELMO je projekt zpěváka M. DJELMO, který již druhou dekádou nabízí fanouškům to co určitě nikdo naživo nemohl čekat a to živá vystoupení s největšími ale i úplně neznámými díly Jirky Schelingera. Fanouškům Jirky Schelingera je zpěvák M. DJELMO jistě známý z projektu Zemětřesení 2.

DOPROVODNÝ PROGRAM V NEDĚLI

Zámecké náměstí

Dobové tržiště se stánkovým prodejem a řemesly, rytířský tábor, pouliční divadlo, soutěže pro děti.

Musica Canora – dobová hudba.

Zámecká zahrada

Jezdecký klub Teplice – projížďky na koních

Samurajská show – vystoupení skupiny Gorin

Ranč Větrné údolí – projížďky na koních

Lázeňská ulička

celý den stan Lázně Teplice

Náměstí Svobody

celý den pouťové atrakce – letošní novinkou bude 30 metrů vysoký řetízkový kolotoč

11.00 – 17.00 Turistický vláček Humbold, odjezd vždy v celou hodinu

9.00 – 18.00 Turistické informační centrum Visit Teplice

Kolonáda u Domu kultury

celý den pouťové atrakce

14.00 – 18.00 „Roztančená kolonáda“

Dance Ladies a jejich hosté – taneční odpoledne

15.00 Studio Marika – módní přehlídka

Parkoviště u hlavní pošty

celý den pouťové atrakce

Beuronská kaple

9.00 – 18.00 Kaktusáři Teplice – výstava kaktusů a sukulentů

Šanovský park

celý den Vaření maďarských specialit

Atrakce pro děti

Galerie Zahradní dům

11.00 – 19.00 Výstava

Jan HENDRYCH – Sochy a kresby

Český sochař, malíř, restaurátor, kurátor a emeritní profesor Akademie výtvarných umění v Praze. Výstava doprovázející odhalení nové sochy Jana Hendrycha v Teplicích.

Regionální muzeum

10.00 – 12.00 + 13.00 – 18.00

VÝSTAVY:

Hmyz – krása a bohatství Českého středohoří / Jízdárna . Hmyzí detektivové: pátrací hra pro děti / Jízdárna / vstup od Zahradního domu / prohlídky s průvodcem.

10.00 – 12.00 + 13.00 – 17.00

Výstava výtvarného oboru ZUŠ Teplice / Výstavní místnosti teplického zámku k 170. výročí zahájení výroby porcelánu v Duchcově / foyer / Exponát měsíce května.

Zámecké expozice – prohlídkové okruhy v každou celou hodinu mimo polední přestávky.

Kostel sv. Jana Křtitele

10.00 – 17.00 Vyhlídková věž

Nedělní bohoslužba

8.00 Kostel sv. Jana Křtitele Zámecké náměstí

10.00 Pravoslavný chrám Povýšení svatého Kříže