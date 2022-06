Planetum-1 je v pořadí 11. český satelit tvaru krychle o velikosti asi 10x10x10 cm. Na oběžnou dráhu ho vynesla raketa Falcon 9 společnosti SpaceX, která odstartovala 25. května z floridského mysu Canaveral. Pro teplickou hvězdárnu je sledování tak malého předmětu ve vesmíru ověřením využitelnosti speciálního teleskopu, který mají v pozorovatelně na Písečném vrchu.

Start družice Planetum-1

Zdroj: Youtube

„Malý satelit je téměř zcela černý, takže jsme měli trochu pochybnost, zda se nám jej vůbec podaří detekovat. Je ale vidět, že v blízkém okolí Země dokážeme naším dalekohledem SHOT zachytit každou vypuštěnou družici či větší kousky kosmického odpadu,“ uvedl ředitel Severočeské hvězdárny a planetária v Teplicích Zdeněk Moravec.

Smetí pod dohledem

Personál z observatoře na Písečném vrchu v této oblasti spolupracuje s Evropskou kosmickou agenturou ESA. Nový speciální dalekohled pro pozorování kosmického smetí získala hvězdárna v roce 2015, je optické konstrukce s hlavním zrcadlem o průměru 43 centimetrů a ohniskovou vzdáleností 294 centimetrů. „Velký průměr zrcadla umožňuje astronomům pozorovat mnohem slabší objekty. Díky vysoké světelnosti jsou vidět dobře galaxie i mlhoviny, přitom má přístroj velké zorné pole, takže se tam vejdou objekty celé,“ popsal Moravec.

Teplická hvězdárna má teď dokonce šanci zapojit se do projektu Evropské unie, který bude monitorovat veškerý hvězdný odpad. Je důležité určit ve vesmíru jeho polohu, protože by mohl být do budoucna nebezpečný například pro družice. K zapojení do projektu dali už souhlas radní Ústeckého kraje, jenž je zřizovatelem organizace.

Teplická hvězdárna je podle náměstka hejtmana Jiřího Řeháka jednou z mála v tuzemsku, která má ambici se do projektu zapojit. Smlouva České republiky s Evropskou unií by měla být podepsaná letos. Pro hvězdárnu zapojení do projektu znamená prestiž a rozvoj odborníků. „Pokud bychom se zapojili, získali bychom peníze na provoz a také na zvýšení naší konkurenceschopnosti,“ zmínil už před časem ředitel hvězdárny Moravec.

Evropská unie má podle něj na oběžné dráze objekty, které je třeba chránit. Proto vznikl projekt, do něhož je zapojena řada evropských států a další se zapojit chystají.

Planetum-1 je první družice svého druhu, která je zaměřena primárně na vzdělávání a popularizaci. „Cílem je nejen vzdělávání žáků a studentů, ale také přitáhnutí pozornosti pedagogů. Oboje má pomoci vychovat v ČR generaci budoucích špičkových odborníků v kosmickém průmyslu, kteří najdou uplatnění v rychle se rozvíjejících programech Evropské kosmické agentury (ESA),“ sdělil Jakub Rozehnal, který je ředitel Planetum, což je soustava pražských hvězdáren a planetária.