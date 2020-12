„Kdo to je?“ To je jedna z nejčastějších otázek, která se letos řeší mezi ženami v hloučku před koloniály na vesnicích Teplicka. Zejména tam, kde tabulky s počty nemocných s Covid-19 vykazují číslo 1. Místní „drbny“ zajímá, kdo je v obci tím jediným nemocným. Taková situace v pondělí 7. prosince podle zdrojů ministerstva zdravotnictví nastala například v Lukově, na Moldavě nebo v Žalanech. V některých obcích okresu svítila v tabulkách i nula.

Na Teplicku je aktuálně přibližně 700 lidí s pozitivním testem na koronavirus. „Situace je vážná, nikoli však zoufalá,“ zhodnotila současný stav epidemioložka Eva Poláčková. Lidé by podle ní měli být důslednější v dodržování opatření. „Tím, že nám otevřeli obchody, pandemie rozhodně neskončila. To je důležité si uvědomit a také se podle toho chovat,“ komentovala vedoucí teplické hygienické stanice. Případů, kde mohou zbytečně vznikat ohniska, eviduje teplická hygiena celou řadu. Poláčková zmínila například rodiče, kteří se kvůli ztrátě čichu a dalším zdravotním potížím nechali poslat na testy. „Aby s sebou nemuseli tahat dítě, tak ho poslali mezi další děti do školky, což není v pořádku,“ řekla. Pustila se také do učitelů.