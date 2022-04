Nejméně stovky lidí opět na Teplicku marně čekají na svůj autobus. Dopravce ICOM Transport jich denně odříká kvůli nedostatku řidičů několik desítek. Zasažená je především ranní špička, kdy se lidé přesouvají do práce nebo do škol. Ústecký kraj proto dopravci dal další pokutu, tentokrát více než 600 tisíc korun. Dohromady se sankce za neodjeté spoje blíží třem milionům korun. Podobné problémy totiž měl ICOM hned po svém nástupu v prosinci, kdy jej zasáhla covidová epidemie.

„Stává se to teď často. Čekám na autobus a žádný mi nejede. Musím pak přestupovat na vlak, abych se dostala do práce,“ nadávala ve čtvrtek 7. dubna před polednem žena na autobusové zastávce u vlakového nádraží v Teplicích. Na zelené autobusy si tam stěžoval také starší pán. „Když musím hodinu čekat na další spoj, to asi dobré není. Nevěřím tomu, že nemají řidiče. Podcenili tu dopravu, do které se přihlásili,“ rozčiloval se senior.

Aktuálně zrušené spoje komplikují dopravu také rodičům, kteří nechávají vozit své děti do školy autobusem. „Už několikrát jsem musel syna odvézt autem. Domluvit si to v práci a na půl hodinky si odskočit, abych syn mohl do vedlejší vesnice do školy,“ uvedl Karel Svoboda.

Jen ve čtvrtek nevyjelo v okolí Teplic přibližně 30 spojů, stejná situace byla v regionu i v předchozích dnech. Krajští radní se proto rozhodli dát dopravci za neodjeté spoje další pokutu. „Týká se to posledního období, pokutu jsme udělili ve výši 610 tisíc korun. Nejvíce spojů vypadává ráno. Pro nás je nejdůležitější, aby dopravce autobusy zajistil, pokuta je až druhotná,“ uvedl po jednání rady hejtman Jan Schiller.

Dohromady se i s pokutami za prosinec blíží celková sankce ke třem milionům korun. Dopravce požádal o prominutí prvních pokut za dva miliony, rada takový krok ale nedoporučila. Konečné slovo budou mít zastupitelé na svém příštím jednání. Pokud by se firma i nadále uhrazení pokuty bránila, je možné, že spor skončí až u soudu. Přímo strhnout ji z úhrad za objednanou dopravu kraj společnosti ICOM nemůže.

Podle dopravce stojí za výpadkem spojů nedostatek řidičů. „Měli jsme nasmlouvaných 74 řidičů z Ukrajiny, ti ale kvůli válce nemohli dorazit. Pořád na tom pracujeme, už jsme několik řidičů přijali,“ přiblížila předsedkyně představenstva Kateřina Kratochvílová. Podle firmy by se měl provoz linkových autobusů na Teplicku stabilizovat po velikonočních svátcích. Při angažování zahraničních řidičů se dopravci musí vyrovnat s mnohem většími komplikacemi, než pokud by zaměstnali české šoféry. Těch je ale na trhu práce nedostatek a firmy se o ně přetahují. Řidiči ze zemí mimo Evropskou unii si musí udělat řidičské i profesní průkazy, je potřeba, aby prošli zdravotními zkouškami. To vše zabere i několik měsíců.

Vzhledem k tomu, že se jedná o opakované rozsáhlé problémy, bylo ve hře také vypovězení smlouvy s dopravcem. To by ale podle hejtmana nevyřešilo aktuální problémy. „Pokud bychom vypověděli smlouvu, tak bychom museli tu samou společnost požádat, aby nám ještě rok jezdila, než připravíme a vyhodnotíme výběrové řízení,“ doplnil hejtman Schiller. Kraj sice má vlastního dopravce, ten by ale kvůli nedostatku autobusů nebyl schopen okamžitě ICOM nahradit.