Informační centrum v Krupce otevře od května i o víkendech

Turistické informační centrum na městském úřadě v Krupce (Mariánské náměstí 32) bude od 1. května do konce září pro návštěvníky nově otevřeno i o víkendech a státních svátcích a to vždy v době od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Informoval o tom mluvčí města Pavel Přibyl.

Radnice v Krupce/ Ilustrační foto | Foto: Deník/ Z. Traxler