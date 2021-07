Komando třiceti kontrolorů z inspekce práce v doprovodu policistů a celníků nahlédlo v úterý 20. července do výrobního procesu firmy Persona International CZ, která je mezi Tepličany známá pod názvem žiletkárna a která patří v okresu po sklářském gigantu AGC k největším zaměstnavatelům. Společně s inspekcí přijela do podniku v průmyslové zóně u Krupky také ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Důvodem kontrol má být apel na dodržování zaměstnaneckých smluv.

„Některé firmy si myslí, že zákoník práce je cár papíru. Do terénu proto vyjíždějí inspektoři, policisté a celníci a kontrolují dodržování pracovních podmínek. Do Teplic jsem se vydala s kontrolory proto, abych si udělala osobní obrázek,“ uvedla na svém twitterovém účtu členka vlády. Zda byla návštěva v Teplicích náhodná, nebo na nějaké „udání“, nespecifikovala.

Pro vedení společnosti, kde se kompletují holicí strojky, byla úterní kontrola překvapením. Jak uvedl ředitel Persona International CZ Jan Beneš, kontrolorům se snažili vyjít vstříc. „Rozdělili jsme je do několika skupin a pustili je do výroby. Nejsme si vědomi, že bychom v něčem pochybili. Snažíme se dělat vše podle nastavených pravidel,“ komentoval ředitel kontrolní misi Maláčové. Výsledek inspekce nevěděl.

Podle ministryně práce a sociálních věcí se inspekce v rámci projektu Férová práce zaměřuje zejména na dodržování pracovních podmínek a zákoníku práce. To si myslí také kolega Maláčové Matěj Stropnický, který v podzimních poslaneckých volbách kandiduje za ČSSD a který při kontrole fabriky v krupské průmyslové zóně vystupoval jako její asistent.

"Jde o to, aby se začalo vážně hlídat to základní: od kdy do kdy a co za to. Zaměstnanců včetně agenturních má firma na třísměnný provoz cca 900, přítomny byly asi tři stovky. Zaměstnavatel o akci nemá vědět předem a musí inspekci strpět bez prodlení, což se i stalo,“ informoval Stropnický o úterní akci na Teplicku prostřednictvím svého facebookového profilu.

Podle něj si inspektoři začali nabírat jednotlivé zaměstnance a vyplňovat s nimi dotazníky o pracovní době, vyplácené mzdě, přesčasech atd., které budou poté několik týdnů konfrontovat se smlouvami, které poskytne firma. „Výsledky kontrol budou postupně zveřejňovány koncem léta a v září,“ zmínil.

Za chaotickou označil úterní inspekci Václav Vrabec, který ve společnosti vystupuje jako production manager. „Ze strany kontrolorů to bylo bez jakékoliv koordinace a rozmyslu. Nějaká základní příprava očividně neexistuje, to by bylo asi moc práce,“ napsal na svém facebookovém profilu, přičemž se jeho status začal okamžitě šířit mezi zaměstnanci po sociálních sítích. Zároveň potvrdil ředitelova slova, že kontrola by neměla zjistit nic nekalého. „Jelikož naše společnost nemá co tajit, tak u nás byli všichni v klidu,“ uvedl.

Do akce s názvem Férová práce se od začátku července zapojilo 253 inspektorů a 129 policistů. „Nejedná se o dílčí nahodilé akce, ale o systémovou snahu o to, abychom se ekonomicky vrátili po epidemii do normálního stavu. Kontroly budou pokračovat celé léto. Je to signál, že zákoník práce platí,“ uvedla ministryně.

Kontroly probíhají po celé republice. Inspektoři a cizinecká policie se zaměřují na strojírenské a potravinářské podniky či výrobce stavebních materiálů. Kontrolují také agentury práce a firmy, které na smlouvu zajišťují úklid a další služby.