Vyrostl v lesích na Cínovci a Teplicím ho darovaly Lesy České republiky. Patnáctimetrový statný smrk od středy 10. listopadu stojí na náměstí Svobody. Během dopoledne ho tu instalovali pracovníci firmy Marius Pedersen.

Instalace vánočního stromu na náměstí Svobody v Teplicích. | Foto: Deník/Petr Málek

V lázeňském městě bude letos už tradičně šest vánočních smrků. Kromě tohoto na náměstí Svobody ještě dovezených k muzeu, do Sobědruh, Prosetic, ke kostelu v Trnovanech a do šanovského parku ke Kamenným lázním. Ozdobená bude také borovice na Benešově náměstí, která tam roste po celý rok. Všechny stromy budou instalované během těchto dnů, do konce příštího týdne by měly být vánočně vyzdobené. Slavnostní rozsvícení je naplánované na neděli 28. listopadu.