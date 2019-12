Zajímavý úspěch si připsala Bílina. Stala se jedním z pěti měst v České republice, v nichž se od poloviny příštího roku pilotně rozeběhne vysokorychlostní síť páté generace – 5G. Bílina díky ní rozšíří svůj kamerový systém.

Pomocí 5G sítě bude v Bílině významně posílen městský kamerový systém. Ilustrační foto | Foto: Deník / Attila Racek

Vedení města se přihlásilo do soutěže 5G pro 5 měst. Pořádala ji ministerstva průmyslu a pro místní rozvoj. Samosprávy měly co nejkonkrétněji uvést, na co přesně se budou 5G sítě používat. Bílina sází na bezpečnost. 5G chce použít k připojení kamerového systému, kterému mají sítě nové generace pomoci snížit současnou přetíženost datových přenosů.