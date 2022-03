Na 25 otázek z matematiky, informatiky a logických rébusů měli žáci 30 minut. „Nebylo to zase tak snadné. Chtělo to logicky přemýšlet a také mít něco naučeno. Jsem rád, že se mi to povedlo,“ komentoval po návratu mladý žák svoji účast v soutěži.

Radost z jeho úspěchu má vedení školy. „Je to výborná reprezentace našeho vzdělávacího zařízení. Daniel je velmi šikovný a nadaný žák. To, co dělá v této oblasti, ho baví,“ říkala ředitelka Základní školy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů v Teplicích Milena Hodková. Podobné nadšení z úspěchu v soutěži netajil ani učitel Lukáš Svojanovský, který Dana v Praze při finále doprovázel. Kromě fyziky je učitelem informatiky a výpočetní techniky. „Dan je v této oblasti talentovaný. Jak jde o logické myšlení, je to jeho parketa. K tomu má znalosti, které je potřeba se naučit a zapamatovat,“ shrnul pedagog. Podle vedení školy má žák v tomto také velkou podporu v rodině.

Za prvenství v celorepublikovém finále obdržel diplom, ale především tablet pro svoji práci. Škola navíc dostala od partnerů soutěže nový notebook.

Padesátka nejlepších žáků vzešla z podzimního prvního kola soutěže IT-SLOT, kterého se od počátku účastnilo 4963 dětí ze 127 základních škol napříč Českem.

Finále 12. ročníku celorepublikové soutěže pro žáky 8. a 9. tříd bylo kvůli covidové situaci přesunuto z prosince na konec března, kdy už nic nebránilo jeho prezenční formě. „Účast byla téměř stoprocentní, dorazilo 46 finalistů, což se v prosinci, kdy se uzavíraly celé třídy a školy do karantén, nezdálo být reálné. Po dvouleté pauze jsme všichni velmi rádi navázali na obvyklý průběh finále, v němž soutěžící řeší zadané úlohy ve stejný čas v jedné učebně každý na svém počítači. V případě shodných výsledků o umístění rozhodovala rychlost vypracování,“ vysvětlil za organizátory soutěže ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky Martin Vodička.