V seriálu Jak jsme žili na Teplicku přinášíme archivní snímky z obcí Teplicka, ale i z různých místních spolků a výjimečných událostí z let 1918 až 1992.

Tentokrát si v oblíbeném seriálu Jak jsme žili představíme povrchové doly Bílina (díl II.)

V souvislosti s rostoucí poptávkou po hnědém uhlí byla na počátku 60. let připravena koncepce vytvoření velkolomového provozu v bílinsko-duchcovské části revíru. Výstavba velkolomu v blízkosti města Bíliny začala v roce 1964 a představovala budoucnost za postupně douhlované doly. Provozy nesly postupně názvy Dukla, lom Maxim Gorkij, lom Julius Fučík, lom Pokrok, Alois Jirásek. Lomy byly začleněny pod koncernový podnik Doly Julia Fučíka, přejmenovaný po roce 1989 na Doly Bílina, který byl následně začleněn do akciové společnosti Severočeských dolů. Doly prošlo nespočet havířů, i dnes jsou jedním z největších zaměstnavatelů v regionu. Fotograf tehdejšího týdeníku Směr Zdeněk Traxler navštívil povrchové doly v Bílině během 80. let 20. století několikrát. Na svých snímcích někdy z roku 1987-1988 zachytil důlní velkostroje i jejich obsluhu.

Prohlédněte svá alba

Nejde nám o domy, náměstí a další „neživé“ věci. Jde nám o lidi. Každý týden se budeme věnovat jedné obci, jednomu městu, případně jedné oblasti lidského života. Fotky vás nebo fotky vašich rodičů či prarodičů, kamarádů, přátel, ať už z dovolené, ze školy, učňáku, střední, fotbalu, Sokola, pionýrského tábora, brigády, nebo jen tak z posezení v hospodě, můžete posílat na adresu teplicky.denik.cz.



K fotkám (ideálně 4 až 7, ale nevadí i méně) nezapomeňte napsat i základní informace – co nebo kdo na nich je, kdy a kde a podobně. Uveďte také jméno jejich autora či majitele, který je redakci poskytl.