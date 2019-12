Korektní jednání, držení slova, důvěra a transparence. Stačí podání ruky. To nás nejvíce motivuje do další spolupráce a naplňování přání majitelů firmy, formulovaného Nikolausem Knaufem: „buďme vnímáni jako dobří sousedé“, říká Jan Brázda.

V čele výrobního závodu Knauf Insulation v krupské průmyslové zóně stojíte od jeho uvedení do provozu, tedy víc než 13 let. Co se z vašeho pohledu změnilo nejvýrazněji?

Toho je mnoho, protože těch více jak 13 let, co zde v Krupce vyrábíme minerální izolaci, se dá popsat jedním slovem: „změna“. Řízení obrovského množství změn. Technologie, procesy, produktové inovace, informační systémy a IT řešení. Změny v servisu. Ještě silnější orientace na lidi, jejich zapojení do zlepšování, do firemních aktivit a tvorby firemní kultury. Stále silnější orientace na zákazníka a na své okolí. Vydělávání peněz udržitelným způsobem a hledání, jak být užitečný svému okolí.

Máte spočítané, kolik už jste za tu dobu vyrobili tun izolace ze skelného vlákna? A do kolika zemí ji dodáváte?

Ke konci října 2019 to bylo od startu závodu v květnu 2006 celkem 852 788 tun a 60 062 067 m3 minerální izolace v podobě desek a rolí. Dodáváme ve dvou brandech do více jak 20 zemí střední a východní Evropy. 85% je export.

Kolik zaměstnanců v současné době máte a řešíte stále problém „přetahování“ těch nejlepších ostatními firmami v rámci průmyslové zóny?

V závodě je celkem 129 lidí v plném stavu. Firma včetně kolegů v pražské kanceláři dává práci celkem 170 lidem. Dobrých lidí bylo vždy málo a nyní to je ještě více probrané, takže kdo tady v zóně nově investuje a bude potřebovat lidi, tak to má těžké. Přeplácení se nevyhne. Každý si tak může otestovat loajalitu svých zaměstnanců. Nemáme s tím problém, fluktuace je nízká. O lidi se staráme. Problém je jiný. Hlásí se nám zájemce o práci s velmi slabými pracovními kompetencemi a spornou morálkou, ale nemá problém si říci o stejnou mzdu jakou má váš loajální kvalifikovaný zaměstnanec s 10 lety praxe. Tady je trh silně zdeformován. Časem se to vyčistí a svoje klíčové lidi si stejně musíte ošetřit specificky.

Do modernizace, generální opravy linky a nových technologií jste v roce 2016 investovali čtvrt miliardy. V jakém časovém horizontu předpokládáte nějakou další významnější investici?

Na lince pro tzv. foukanou izolaci již pracujeme. Jde jen o vlákno, bez pojiva, co se fouká do dutin staveb. Linka na tento typ moderního materiálu bude startovat na podzim. Bude zcela integrována do infrastruktury závodu. Dále budeme inovovat proces rozvlákňování a také budeme plně digitalizovat hlavní výrobní linku. Potenciál lidí na lince bude využit díky plné automatizaci na inovativní myšlení. Fyzické práce již bylo dost. Celkem v roce 2020 budeme investovat kolem 370 milionů korun.

Úspěšnost firmy a zvyšování konkurenceschopnosti je v trvalém zlepšování. Jak významně vám v tom pomáhá motivování zaměstnanců a každoroční oceňování zlepšovatelů?

Jsou to stovky příjemných nápadů, zlepšováků. Na všech pracovištích a v detailech, které znají jen lidé, co zařízení provozují a lidé, co zařízení opravují. Úloha vedení spočívá v tom, že dá lidem důvěru, svobodu, tím ale i vyšší zodpovědnost. Nechá je dělat věci po svém. Vedení je podporuje a pomáhá jejich nápady realizovat. Za zlepšování se lidem dostává uznání i odměny. Těší mě, že každý rok zlepšovatelé 15% ze svých odměn za zlepšování, doplněné vedením firmy o stejnou částku, jde na společně vybraný charitativní projekt.

Majitel firmy, rodina Knauf, od počátku sleduje myšlenku sociální zodpovědnosti firmy a do lokality, v níž působí, vrací prostřednictvím grantů a dalších projektů část ze zisku. Kolik peněz už to bylo?

Když sečteme letošní rok tak se blížíme k 21 milionům korun. Ale nejde jen o peníze. Jsou určitě důležité. Svoji váhu v sociální zodpovědnosti firmy mají také stovky hodin firemních dobrovolníků, poradenství nebo sdílení kontaktů či know-how, ovlivňování věcí v obecný prospěch komunity kolem místa, kde působí náš závod.

V rámci Grantu KI 2019 si letos jedenáctka neziskových projektů na zlepšení kvality života v Krupce a jejím okolí rozdělí půl milionu korun už podvanácté. Byl mezi zrealizovanými projekty, kterých už je kolem 120 nějaký, který vás obzvlášť zaujal?

Vždy nás potěší velký zájem o grant ze dvou proti sobě stojících kategorií projekty pro děti a projekty pro seniory. Aby se děti mohly rozvíjet a aby si senioři měli důstojné stáří.

Spolupráce Knauf Insulation s teplickou Arkadií už dávno překročila rámec běžné finanční charitativní podpory handicapovaných. Pro Arkadii pořádáte každoročně výlety lodí, jezdíte společně na kolech, lyžujete, s dětmi chytáte ryby. Všech těchto akcí se sám účastníte, co Vám osobně tato spolupráce přináší?

Dobrý pocit ze sebe sama. Zkuste, pochopíte.

Jste milovník sportu, cestování, dobrého vína. Čím Vám Vaši nejbližší udělají největší radost, když Vás chtějí něčím potěšit?

Když jdou se mnou ten sport dělat, nebo když se mnou to dobré víno pijí. A nikdy nepohrdnu krabicí golfových míčků, neboť lesy kolem hřiště jsou plné mých dlouhých drivů.

Blíží se nejkrásnější svátky roku. Jaké budou Vánoce u Brázdů?

To přeci nemohu vyzradit. To by bylo po překvapení, protože Deník mám každý den doma na stole. Ale obě děti najdou dárek, který je v rámci školních aktivit dostane ve společném termínu v květnu do Irska. Ať objevují, co svět nabízí. Vlastně to bude i dárek pro rodiče. Týden bez dětí. To zní dobře.

Jan Brázda

• V čele výrobního závodu Knauf Insulation v krupské průmyslové zóně, který vyrábí minerální izolaci, stojí už víc než 13 let.

• S myšlenkou, že by se měli ředitelé firem, působících v krupské průmyslové zóně setkávat, měnit si vzájemně zkušenosti i společně něco podnikat, přišel v roce 2008 a řadu úspěšných setkání také sám zorganizoval.

• S manželkou a dvěma dětmi žije v Krupce.