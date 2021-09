Vozovka dostala nový povrch. Skončí tak několikaměsíční uzavírka této ulice. Prodloužená uzavírka je naplánovaná do neděle 26. září. Plně průjezdná bude ulice od pondělí 27. září.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.