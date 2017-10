Jaroslav Bžoch přijímal gratulace ke zvolení poslancem v ragbyovém dresu

Teplice – Žádný volební štáb, žádné ovace. Coby reprezentant odehrál na hřišti zápas za národní tým rugby league proti Norsku.

Upocený přišel v dresu do kabiny, kde už na něj čekaly v mobilu gratulace od přátel. Tak se v sobotu dozvěděl o svém zvolení do poslanecké sněmovny šestý muž na kandidátce ANO Jaroslav Bžoch z Teplic.

PROHRA NA HŘIŠTI, VÝHRA V URNÁCH

Gratulace přicházely průběžně během celého odpoledne, jak se objevovaly průběžné výsledky. „Čekal jsem, až to pak bude černé na bílém, čímž se to potvrdilo,“ říká. Zatímco na hřišti o čtyři body prohraný mezinárodní zápas mu příliš radosti neudělal, přesvědčivý výsledek jeho strany ve volbách ho potěšil.

33letý Jaroslav Bžoch z Teplic se do dolní sněmovny Parlamentu České republiky dostal ze šestého místa na kandidátce ANO. Získání pozice poslance považuje za svůj životní úspěch. „Je to pro mě největší dosažená meta. Jsem moc rád, že se to povedlo,“ komentuje výsledek a otevřenou cestu do parlamentu profesí vedoucí pracovník v oblasti prodeje.

O práci ve sněmovně pro domovské Teplice má Jaroslav Bžoch jasno. „Budu se snažit, aby Teplicko bylo v parlamentu vidět a hlavně také slyšet. Je dobře, že tam nyní máme své zástupce,“ konstatuje teplický zastupitel a zároveň člen zastupitelstva Ústeckého kraje.

ANO 2011, jehož je český reprezentant v rugby league příznivec, projelo v okrese víkendovými volbami jako parní válec. V drtivě převaze ovládlo všech 34 měst a obcí Teplicka. V parlamentním hlasování si v okrese získalo lidi na svou stranu i tam, kde před 4 lety měli navrch komunisté či sociální demokraté. Což bylo třeba v Bílině nebo Duchcově.

ODS: SPOKOJENOST V TEPLICÍCH

V Teplicích ANO získalo 37 procent, čímž před čtyřmi lety vítězné ČSSD odsunulo až na šestou příčku ve městě dle výsledku voleb. Ve městě si polepšila ODS, která s 11,75 procenty skončila hned za vítěznou Babišovo stranou. Pro občanské demokraty v lázeňském městě oproti minulým volbám to značí postup.

„S výsledkem naší ODS jsem celkem spokojený, ale s konečným výsledkem voleb jako celku v republice spíše ne,“ hodnotí náměstek teplického primátora Hynek Hanza (ODS). A vzápětí luští z křišťálové koule:

„Babiš to má prostě ošéfované a jeho program je od Šumavy k Tatrám, podle toho, co se mu zrovna hodí. Teď vzal komunistům důchodce za koblihu a slib, zítra si koupí soukromníky za snížené odvody a zastavené EET. No a pozítří odmítne kvóty na migranty a předloží zákon o obecném referendu a zlikviduje tak Tomia s SPD. A to v celku docela stačí,“ nahlíží s trochou recese do budoucna.

Teplicko bude mít v nově složeném Parlamentu ČR tři lidi. Kromě zmíněného Jaroslava Brože za ANO to bude Tereza Hyťhová z Krupky za SPD. Oba kandidovali v Ústeckém kraji. Ve sněmovně ale bude prý lobovat za domovské Teplicko také teplický radní Dominik Feri, který vzhledem k současným studiím na vysoké škole kandidoval v Praze za TOP 09.

Do sněmovny se dostal senzačním způsobem z posledního místa kandidátní listiny díky preferenčním hlasům. Především u mladých oblíbený politik, velmi aktivní i na sociálních sítích, uspěl i přes velmi slabý volební výsledek své strany. „Vy blázni, udělali jste ze mě nejmladšího poslance v historii! Díky vám,“ vzkázal svým mladým přátelům krátce po vyhlášení výsledků Feri na svůj facebookový profil.