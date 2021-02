„Nenápadné, ale výstižné. Přesně takovéto hračičky mi teď od něj chybí,“ dodala manželka Věra, kterou doprovodila na slavnostní odhalení dcera Vendula. Obyvatelům Teplic se ale podle ankety Deníku taková vzpomínka zatím příliš nezamlouvá. „Nějak to nechápu. Ale třeba se to podá,“ hodnotil Jaromír Svoboda, který procházel kolem.

Autorem návrhu je umělec Adam Kovalčík, který vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, ateliér Figurálního sochařství prof. Jana Hendrycha. „Dlouho jsem o návrhu přemýšlel. Zvolil jsem kouřící cigaretu jako symbol, který ho charakterizuje a se kterou si ho většina lidí spojuje,“ uvedl Adam Kovalčík, který je také autorem pamětní desky architekta Jana Kaplického, medaile Ministerstva kultury Artis Bohemiae Amicis nebo instalace soch slepic na autobusové zastávce v Ostravě.

Od smrti dlouholetého primátora Teplic a předsedy Senátu uplynul 20. ledna rok. Další významný mezník v jeho životě byl právě v úterý 16. února. V den, kdy by tento teplický patriot oslavil své 74. narozeniny, mu současné vedení města na radnici odhalilo pamětní místo. „Kde jinde, než na radnici by takováto připomínka měla být. Vítejte v Kuberově,“ konstatoval při odhalování primátor Hynek Hanza.

Umělecká instalace se skládá ze dvou částí. V interiéru radnice je umístěný reliéf s motivem kouře, na kterém je částečně zastřené motto Jaroslava Kubery pro státní správu „Nepodnikat a nepřekážet“. Nad vchodem do úřadu je pak přímo ve zdi v místě, kde umělecký počin neruší žádný jiný prvek, zasazená trubička, která má znázorňovat cigaretu. V pravidelných hodinových intervalech sama prostřednictvím vháněného umělého dýmu kouří.



Podle Hanzy byl motiv zadání takový, aby se nad pietním místem lidé zamýšleli. „Jaroslav Kubera byl svobodným, originálním a nespoutaným člověkem a přesně tyto charakteristiky jsme chtěli promítnout do podoby trvalé vzpomínky. Myslím, že se nám to povedlo a Jaroslav Kubera tak zůstává i nadále součástí teplické radnice i města. I když realizace nebyla vůbec jednoduchá, jsem nadšen, že se nám podařilo vše stihnout k datu jeho nedožitých narozenin,“ uvedl primátor Teplic Hynek Hanza.

Mezi teplickými občany podle ankety Deníku panují zatím spíše negativní názory na to, jak pietní místo vypadá. Podle vedení města je na hodnocení příliš brzo. Tepličané se podle Hanzy musí nejprve sžít s tím, že tu mají kouřící radnici.



Jaroslav Kubera (16. 2. 1947 – 20. 1. 2020) pracoval v letech 1990 až 1994 jako tajemník městského úřadu v Teplicích. V roce 1994 byl zvolen starostou. V roce 2002 se Teplice staly statutárním městem a Jaroslav Kubera primátorem. Vítězství zaznamenal šest volebních období v řadě. V roce 2000 úspěšně kandidoval do Senátu Parlamentu ČR. Od roku 2016 byl jeho místopředsedou, od roku 2018 pak předsedou. Na pozici primátora města Teplice vytrval do roku 2018, kdy ho vystřídal stranický kolega z ODS a současný primátor Hynek Hanza.

Zdroj: Petr Málek