Nejen lahodný dortík, kávu či skvělou svíčkovou, nebo něco jiného k dobrému obědu, si můžete vyzvednout z výdejního okénka. „Nakrmit” nyní můžete kromě žaludku také mozek, výdejní místa mohly nově otevřít i knihovny.

Už několik minut po otevření se u "okénka" děčínské knihovny objevili první tři čtenáři. Chtěli využít novou možnost, vyzvednout si knihu ve své oblíbené knihovně. Nově to od pondělí 15. února povolila česká vláda. „Lidé si v neděli večer přečetli, že to bude možné, a hned ráno dorazili. Chodí průběžně během celého dne,“ potvrdil ředitel děčínské knihovny Ladislav Zoubek.

V Děčíně otevřelo „okénko“ v hlavní budově, i ve všech pobočkách. Dosud tam v době zavření knihovny svým čtenářům knihy dováželi. „Ještě tento týden rozvoz uděláme, aby třeba starší lidé nemuseli na té ledovce až do knihovny. Potěšilo nás, že si lidé nepřestali půjčovat knihy, zájem o rozvoz byl obrovský,“ pokračoval Zoubek.

Čtenáři musí prostřednictvím telefonu, mailu nebo objednávkového systému na internetu sdělit, co by si chtěli půjčit, knihovníci jim následně připraví balíček, který si vyzvednou ve výdejním okénku. Někde se vrací do okének, jinde mají připravené bezkontaktní návratové boxy, často jsou také prodloužené výpůjční doby. „Okénka už máme otevřená. Jedno je příjmové, kde mohou lidé knihy vracet a ty jdou do karantény. Ve druhém, na jiném místě, aby se lidé nepotkávali, je výdejní okénko, kde čtenářům vydáme knihy, které chtějí. Lidé chodí, půjčují si,“ potvrdila také Dagmar Kučerová, ředitelka lounské knihovny. Ta má okénko otevřené i v sobotu. V různých městech a pobočkách mají výdejní okénka otevřená různě, někde jen v týdnu, nejlepší je informovat se přímo ve své oblíbené knihovně.



I v Lounech knihy v době uzavření biblioték rozváželi, tam s tím ale nekončí. „Je o to velký zájem. Máme rozvoz třikrát do týdne. Týdně rozvezeme kolem 75 balíčků ke čtenářům, v každém je 5 až 10 knih. Chceme i dál tuto službu zachovat, například pro starší čtenáře, nemocné nebo pro lidi, kteří se třeba obávají vycházet,“ uvedla Kučerová.



Okénko už otevřeli také v Litvínově nebo v Žatci. „Už funguje. Lidé dají předem vědět, jakou knihu nebo autora chtějí a my jim vše připravíme a přes okénko vydáme. Nebo někteří chtějí od knihovnic tip na něco dobrého, také nás kontaktují a my poradíme a připravíme jim to také,“ potvrdila Radka Filková, ředitelka žatecké knihovny. Knihy se tam vracejí do návratového boxu. V Žatci knihy předtím nerozváželi, měli ale bezkontaktní výdej. Zájem potvrzují čísla. V lednu obsloužili bezkontaktně 253 čtenářů, kteří chtěli 890 knih. Za polovinu února to bylo už přes sto lidí a 465 knížek.

Další zařízení se otevřít chystají. Mostecká knihovna otevře výdejní okénko ve čtvrtek 18. února, ve středu 17. února začnou fungovat v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem a v jejích pobočkách.

Třeštíková, Viewegh, Hartl, Brown, Nesbo. Nejčtenější jsou stejní autoři jako v době předcovidové. „Největší zájem je u dospělých čtenářů o beletrii. O známé autory. Bohužel jsme ale zaznamenali velký propad u dětských knih,“ mrzí ředitelku lounské knihovny Kučerovou. Děti samotné do knihoven teď nemohou, rodiče jim knihy podle zkušeností knihovníků příliš nepůjčují. Stejné poznatky jako v Lounech mají třeba i v Kadani nebo v Děčíně.



Jsou ale i knihovny, kde výdejní okénko zatím nebude. Například v Kadani. Knihy tam ke čtenářům proudí jinak. „Okénko neplánujeme otevírat, osvědčil se nám dobře systém rozvážení knih přímo ke čtenářům. Lidé si půjčují hodně a zájem pořád stoupá. Stačí zavolat nebo nám napsat, rozvážíme jednou za čtrnáct dní. A snad už brzy budeme moci otevřít normálně,“ zůstává optimistická Veronika Červená, vedoucí kadaňské knihovny. Od začátku ledna tam knihy rozvezli zhruba ke 170 čtenářům.