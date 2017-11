Ježíškova schránka v Oseku je připravená na dopisy dětí

Osek - Ježíškova schránka pro všechny děti, které chtějí poslat dopis Ježíškovi, bude od úterý 14. listopadu do 9. prosince v Informačním turistickém centru v oseckém klášteře.

Vánoční atmosféra v ITC Osek.Foto: Deník / Nešetřil Roman

Vložení dopisu do schránky dětem potvrdí pracovníci infocentra podacím lístkem. Pokud s tímto lístkem děti přijdou v sobotu 9. prosince do 13 hodin do ITC a vhodí ho do připravené schránky, mohou se zúčastnit losování o dárky.

Vylosováno totiž bude několik výherců vánočních dárků od Ježíškovy pošty v Oseku. Pokud si s dopisem nevíte rady, nevadí. V ITC Osek mají pro tento případ vzorový dopis pro Ježíška.