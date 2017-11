Jidřich Svoboda z DSSS: Vůči muslimům jsme xenofobní

Duchcov /ROZHOVOR/ - Vlnu nenávisti, která se spustila se snímkem prvňáků z Prosetic, krajský šéf DSSS a radní Duchcova Jindřich Svoboda chápe.

Xenofobní komentáře pod fotografií s muslimskými prvňáčky v prosetické škole považuje za odraz současné doby.

Předseda krajské organizace Dělnické strany sociální spravedlnosti Jindřich Svoboda prosazuje jako radní města Duchcov tzv. nulovou toleranci. Tedy aby pravidla platila pro všechny stejná. Využití dětí pro kyberšikanu vůči některým skupinám lidí nepovažuje za vhodné. Ale motiv útočných komentářů chápe. „Lidé se prostě brání tím, čím tamti na nás útočí,“ říká Svoboda.

Proč to lidé dělají přes děti, které nemohou mít tušení o tom, co se ve světě děje?

Nevím, proč to míří už i k dětem, ale vzhledem k rasám je to jasně dané.

Čím dané?

Co se týče muslimů, tak je to podle mě jasně dané. Když jedeme do arabských zemí na dovolenou, tak musíme respektovat jejich pravidla. Takže bych považoval za samozřejmé, že oni se tu budou chovat podle našich zákonů a tolerovat zase naši kulturu žití. Prostě jako Češi požadujeme to samé od nich. Nechci po nich nic víc, než já musím dodržovat u nich.

A co se týče Romů?

To je jiná otázka, ti to nebudou nikdy respektovat. A tam je chyba v sociálním systému u nás. Jak a pro koho je nastavený.

Dobře, ale proč tyto problémy mají odnášet malé děti, které o tom nemají ani ponětí?

Podle mě tyto malé děti ve školách respektují naše pravidla a udělají, co se jim řekne. Takže na ně mířená nenávist není asi zcela na místě. Ale co se týká jejich rodičů, tak vůči nim přenesenou nenávist chápu. V dnešní době se nemůžeme divit tomu, že český národ je xenofobní vůči muslimům. Bojíme se jejich zvyklostí, jejich rituálů… To vše beru. Ale útočit na jejich děti, to mi přijde divné a nesouhlasím s tím.

Jindřich Svoboda

Po útoku skupiny Romů na manželský pár v roce 2013 organizoval v Duchcově několik demonstrací. Posléze založil místní organizaci DSSS. V současnosti stojí v čele krajské organizace DSSS. Za stejnou stranu je radním v Duchcově.