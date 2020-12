Podle jeho předchůdce Jiřího Nováka se ale na akvizici pracovalo i přes noc a rychle udělalo to, co by jiným trvalo rok. „Naopak, ty odměny byly směšné. Na rozdíl od peněz pro pana Zetka, když mu před lety v KZ zrušili pozici náměstka pro strategii. Vzal si zlatý padák přes milion. Teď se vrátí po tom bordelu, který tam nechal, a špiní nás?“ zlobí se Novák.

Když jsem na podzim 2012 přišel do představenstva KZ, bylo to asi rok po tom, co tam skončil ve vrcholné funkci. Nabídl mi zřejmě to, co i teď novému vedení kraje. Že má zpracovanou analýzu a strategii KZ a že mi to nechá. To bylo moje první a poslední setkání s ním, já nic takového nechtěl.

Jak jste tehdy hodnotil stav KZ?

Byla v té době v totálním rozkladu, odhadovaná ztráta byla na příští rok 750 milionů. Stáhli jsme to pod 380 milionů. Příští rok a ty následující včetně letošního už byla KZ v zisku.

Jiří Novák žije v Mostě, je mu 74 let. Po nedávném odvolání z představenstva Krajské zdravotní, kde působil osm let, obnovil podnikání v oblasti ekonomiky a financí. Je členem KSČM, a to od roku 1966.

Jindřich Zetek ovšem tvrdí, že to tak bylo díky až přílišné štědrosti Ústeckého kraje.

To není pravda. Každý student prvního ročníku ekonomické školy ví, že jsou peníze na provoz a peníze na investice. A že to jsou jablka a hrušky, které nelze míchat. KZ od kraje na provoz nedostala ani korunu. Všechno bylo na rozvoj. A ten byl mohutný. KZ vzkvétala.

Nový šéf představenstva si to ale nemyslí. Hovoří o lití peněz do betonu a plastových oken a naproti tomu o personální devastaci. Jak tedy podle vás KZ vzkvétala?

Tvrdě jsme pracovali třeba na tom, abychom dostali do Ústí kardiochirurgii. Ne z plezíru, že bychom se někde chtěli ukazovat. Ročně zemře až osm lidí kvůli tomu, že se nedostanou na operaci do Prahy, nebo cestou do metropole v sanitě. A dál: když jsem do KZ přišel, byly v ní dvě kliniky. My jich k tomu přidali deset. Neustále jsem jednal s premiérem Babišem o tom, že chceme v Ústí fakultní nemocnici. Slíbil to. Pražské lobby přitom bylo tvrdě proti.

Předseda Zetek se opřel do vašich tří strategických investic: kardiocentra a urgentních příjmů v Chomutově a Děčíně.

Tvrdí, že jsme na to neměli prostředky, ale to není pravda. Vzali jsme si miliardu úvěr, tu asi použijí jinde. Další byl úvěr kraje, miliarda ve třech splátkách. A loni na jaře nás na ministerstvu informovali, že přijde 11 miliard z Evropské unie na nemocnice. A pokud máme připravené projekty včetně těch, které už běží, tak je máme předložit. Předložili jsme projekty za 4,8 miliardy. Málokdo byl na to v republice připravený tak jako my. Počítali jsme, že nejméně miliardu dostaneme.

Podle nového šéfa představenstva ale byly externí dotace nereálné. A KZ vážně hrozil ohromný propad včetně vážného ohrožení běžné zdravotní péče.

To je nesmysl. Jednalo se o investiční finance, které s provozem nemají nic společného. Ty akce byly na 3,5 a 4 roky. KZ také tvoří odpisy, které se používají na investice. Také nemuselo být hned všechno realizováno.

Zetkovu kritiku vzbudilo právě to, že byla ve hře varianta prázdného kardiocentra…

Ale vybavení v projektu je. Než jsme v Ústí otevřeli kardiochirurgii, tak jsme museli mít všechno vybavení i personál. Tam je dnes špičkový tým z Vinohrad, Homolky a dalších nemocnic, který rozpustí. S tím se nechci smířit.

V zastupitelstvu se mluvilo o zfušování i nadhodnocení zakázek na projekty.

Pokud si to myslí, pak je pan Zetek povinen podat trestní oznámení. To je nesmysl. Oceňování dělaly nezávislé projekční kanceláře. V republice je na to jeden program, který používá každá větší firma. Nejdou tam dělat žádná kouzla. Pan Zetek tím uráží a napadá všechny lidi, kteří to zpracovali. Příprava projektů netrvala rok, jak si možná myslí. Trvalo to od zpracování záměru přes projekt a finanční krytí čtyři roky.

Odměny za koupi litoměřické nemocnice

Opřeli se do vás i za vysoké odměny představenstvu a řediteli za údajně neprovedenou akvizici litoměřické nemocnice.

Radní kraje o ní rozhodli loni v listopadu. Stanovili tři týmy, které měly koupi připravit a zrealizovat. Já vedl tým KZ, který měl na starosti prakticky všechno s převodem. To, co kraj stanovil, jsme dokázali. Byl tam jeden malý zádrhel, dotace. To řešil poslanec a litoměřický místostarosta Karel Krejza v parlamentu jako dodatek k zákonu. Tedy i tento problém je vyřešený a nemocnice je koupená, celá ta akce je zrealizovaná a kupní smlouva podepsaná.

Takže jste si odměny zasloužili?

Lidé z KZ na tom dělali i přes noc, třeba kvůli termínu antimonopolního úřadu. To bylo jinak na rok práce. Nikdo nedostal korunu zbytečně. Ba naopak, podle mě byly ty odměny směšné. Na rozdíl od peněz pro pana Zetka, když mu před lety v KZ zrušili pozici náměstka pro strategii. Vzal si zlatý padák přes milion. Teď se vrátí po tom bordelu, který tam nechal, a špiní nás? Přišel do zdravé firmy, nevím, co tím sleduje.

Tvrdí ještě, že KZ má potenciál zisku až 300 milionů. Co si o tom myslíte?

Zdravotnictví není fabrika na výrobu aut ani jiná továrna, která se honí za vyšší produkcí a ziskem. Naše filozofie byla rozvíjet všechny nemocnice v KZ, hlavně v přístrojovém vybavení a celku. Závěrem bych poznamenal, že pan Zetek je jako ředitel žatecké nemocnice a současně předseda představenstva KZ ve střetu zájmů.