„Vzpomínám si na tu dobu. Především Kaiser s Menzlem chodili spolu po Krupce,“ uvedl starosta města Zdeněk Matouš. Televizní štáb si tehdy na pár dnů vypůjčil výstavní síň v bývalých prostorách radnice. „Měli tam maskérnu a další zázemí. Natáčet pak jezdili auty do Horní Krupky,“ vytáhl ze vzpomínek Matouš. Kde přesně se natáčelo, jaká tehdy u toho byla atmosféra?

Město na Teplicku zařadil Menzel do svého úspěšného filmu jako jednu z pěti lokací až na samý závěr 42 kilometrů dlouhého filmového pásu. Padly zde jedny z posledních 3333 klapek. Krupská scéna vyobrazuje okamžiky, kdy už zestárlý Jan Dítě v podání Oldřicha Kaisera opouští na počátku 60. let komunistické vězení, kde strávil téměř 15 let za to, že byl milionář. Usazuje se v sudetském pohraničí jako cestář a pomalu rekapituluje svůj dosavadní život.

Pro své záběry vyobrazující sudetské pohraničí si Menzel našel v lesích kousek nad štolou dvě téměř rozpadlé chalupy. A do nich usadil závěrečný děj svého filmu. Kdo ho viděl, tak si jistě vzpomene na scénu, kdy bývalý hoteliér Dítě dostal k bydlení polorozpadlý dům (původně hospodu), který si sám opravil. Záběry z interiéru chalupy se točily jinde, většinou v Mochově u Klatov. Venkovní scény jsou ale z Krupky. Sem také Menzel usadil rozhovor Dítěte s „padlou dívkou“ Marcelou na téma odsunu sudetských Němců. Odtud také pochází hláška: „My Češi – neválčíme“.

Na natáčení filmu, se kterým oscarový režisér slavil úspěchy, odkazuje také internetový server Filmová místa. Chybí ale autentické fotografie. „Dneska už jednu z chalup někdo opravuje a je to soukromý prostor,“ upřesnil tajemník Krupky František Růžička. I on si filmovou atmosféru z května 2006 vybavuje. Herci tehdy do Krupky dojížděli z Teplic, kde byli ubytováni.

Na filmová místa v Krupce odkazuje také jedna z kešek, které mohou vyhledávat milovníci geocashingu. „Je zde umístěná proto, aby se vědělo právě o tom, že tu natáčel Jiří Menzel jeden ze svých úspěšných filmů,“ zní komentář pod jednou z indicií vedoucí k souřadnicím „Menzelovy“ kešky.

Režisérovo působení v Krupce zaznamenala v květnu 2006 pro měsíčník Radnice Naďa Machačová. Pro ni bylo setkání s režisérem příjemným zážitkem. Kromě vyobrazení atmosféry filmování přímo na místech mezi ruinami chalup ve svém textu vylíčila i nadšení, že se mohla osobně poznat právě s Jiřím Menzlem. „Splnil se mi sen. Poznala jsem muže, jehož filmy mám tolik ráda. Jsou to díla, která v nás zůstávají vryta jako vrásky času. Krásné a slušivé,“ napsala tehdy.

Na Jiřího Menzla zůstanou na Teplicku už jen vzpomínky. Oscarový režisér zemřel v neděli 6. září ve věku 82 let.