Jízdárna teplického zámku se proměnila v Japonsko. Výstava se jmenuje Japonsko má láska tak blízko nás. Bude pro veřejnost přístupná od 8. března do 30. dubna. ČTK a Českému rozhlasu to řekla Radka Müllerová.

"Intenzivně jsme v Japonsku žili šest let. Dva roky v letech 1997 až 1999 a poté čtyři roky 2012 až 2016 už společně s našimi dětmi," uvedla Müllerová. První cesta vedla na severovýchod Honšú, kde pár budoval sklářskou dílnu. Další pobyt se uskutečnil také díky práci, tehdy Müller působil v ateliéru broušeného skla na jedné z místních vysokých škol.

"Manžel končil na UMPRUM (Vysoká škola uměleckoprůmyslová) v roce 1997 a do ateliéru skla zavítala Japonka, která hledala mladého sklářského umělce, který by byl schopen naučit sklářské techniky a postavit sklářskou dílnu," řekla Müllerová. Práce podle ní obnášela vybudování ateliérů a dílen pro zaměstnané Japonce, kteří do nich po práci chodili relaxovat. "Naším úkolem tam bylo ukazovat tradiční sklářskou kulturu," uvedla vystavovatelka. Kromě sklářských dílen podle ní v komplexu vznikly i řezbářské či keramické dílny.

První cesta do země vycházejícího slunce byla krutá i zajímavá a inspirativní zároveň, uvedla Müllerová. "Tam se právě zrodila ta první láska," vzpomíná vystavovatelka. Manžele okouzlila také příroda a jako umělce i tradiční japonská kultura, kterou je protkaná celá výstava. "Protože jsme v prostoru jízdárny, tak jsme vybrali jako ústřední motiv fotografii z jedné slavnosti v Tojamě," řekla.

Jde o záběr z vítání jara, kde jsou vyobrazeni lukostřelci na koních. "Když se strefí do terče a zasáhnou střed, tak to znamená, že bude dobrá úroda, a Japonci se na dobrou úrodu rýže těší," řekla vystavovatelka, která situaci zachytila.

Mezi dalšími vystavenými předměty jsou autorská díla Müllerových, například skleněné plastiky a tradiční tušové malby. K vidění jsou i školní potřeby, tradiční japonské oděvy a keramika. V části jízdárny jsou plyšoví medvídci rilakkuma, které zapůjčila dcera Müllerových. Postavu navrhla japonská designérka Aki Kondó, která si přála psa, ale neměla na něj čas. Proto vytvořila medvídka, jehož název v překladu znamená relaxační medvěd. "Já si myslím, že my jsme tam do sebe vstřebali jak tradiční kulturu, tak díky dětem i svět pop kultury," dodala Müllerová.