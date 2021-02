„Nedal jsem ani jedno kolečko na trase. Zasněžené silnice jsou vždycky problém,“ říká řidič MHD v Bílině Josef Linhart. „Máme tu elektrovozy, to ani nemůžete podřadit, když potřebujete. Jakmile to cukne, jste v koncích,“ dodává. Své si užil ráno v pondělí 8. února, kdy se Bílina probudila do bílého dne a on měl zrovna šichtu.

Když napadne sníh, nepotěší to řidiče MHD. „V takových případech si ještě více uvědomíte, že na těch uklouzaných silnicích máte za sebou 40 lidí v autobuse, a že za ně máte odpovědnost. Opatrně, a zase opatrně. Jenže někdy nejde ani to. A to pak nabíráte zpoždění a lidi vám nadávají,“ líčí z praxe šofér MHD Josef Linhart.

Má zkušenosti z teplických ulic, momentálně ale jezdí u stejné společnosti Arriva City v autobuse po Bílině. „Jezdil jsem od 4 do 8 hodin ranní směnu. Prakticky se to ale pořádně ani nedalo. Klouzalo to, navíc se vám pletou řidiči, kteří vyrazí třeba i na letních pneumatikách a zasekají se v ulicích,“ vypráví Linhart, který je zároveň předsedou odborové organizace v podniku, kam řada řidičů je přihlášených.

„Průběžně jsem měl přehled od kolegů z Teplic. Třeba u divadla v ulici U Císařských lázní ráno zasekal silnici kamion, který tam uváznul. Problémy byly ráno v zasněžené a uklouzané Sklářské ulici, v kopečku na nájezdu do křižovatky s Duchcovskou ulicí, ale i jinde. Auta blokovala cestu v uklouzaném úseku od Kamenného pahorku před křižovatkou v Hudcovské Výšině,“ jmenuje problémové úseky.



Na zastávkách čekají nervózní cestující. Někteří nadávají, ale řada z nich podle Linharta také dokáže uznat, že při sněhovém přívalu je problém s dopravou. „Ať si to vyzkoušejí. Sednout si za volant plně naloženého autobusu a jet s takovým kolosem ze zasněženého kopce není nic snadného. Navíc, když vás tlačí čas jízdního řádu,“ vzkazuje řidič MHD. V Bílině na situaci na silnicích mohou poukázat v tamních technických službách, které se snaží vycházet vstříc. V Teplicích problémy v zasněžených silnicích řeší přes dispečera, který to řeší dál.