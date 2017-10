Jsme vášniví turisté, říká Lenka Kocmanová Taussigová

Duchcov - Lenka Kocmanová Taussigová se od roku 2002, kdy v soutěži Miss České republiky získala titul Miss sympatie a v Tokiu na Miss International skončila šestá, vlastně vůbec nezměnila. Je stále stejně krásná, milá i usměvavá a její modré oči a záplavu nádherných vlasů si rozhodně s nikým nespletete.

Jen z přítele Tomáše, který ji tehdy do soutěže krásy přihlásil, je už nějaký ten rok milující manžel a rodina se rozrostla o sedmiletého Tomáška a o dva roky mladšího Honzíka.

Lenka má sice stále svoji produkční agenturu a organizuje módní přehlídky, ale na molo vstupuje v roli modelky už pouze při charitativních akcích. Především té, která se díky ní stala pojmem. Akce Krása pomáhá dětem se bude konat už potřinácté.

Jinak je ale Lenčiným pracovištěm už dva roky ústecká nemocnice a pracovní náplní pořádání kongresů pro lékaře. Přestože ji práce baví, nemocniční prostředí však ráda mění za rozpálenou pláž, nebo naopak zasněžené hory. „Nejraději střídáme dovolenou aktivní a pasivní,“ usmívá se Lenka Kocmanová Taussigová.

Máte doma tři chlapy, jste štíhlá jako proutek. Znamená to, že jste sportovní rodina?

Jsme turisti, jako rodina vyrážíme hodně do přírody. Výletování a poznávání nových míst máme všichni moc rádi. Jezdíme hodně na kole, teď už začal jezdit i Honzík bez koleček, takže si to teprve užijeme. V zimě zase lyžujeme. Jezdíme rádi do Rokytnice a když byl sníh, jezdili jsme i na Bouřňák. Letos v zimě chceme vyzkoušet Telnici, kde to je prý moc hezké.

Na sníh máme ještě chvíli čas. Jaké bylo vaše léto, trávili jste ho na koupališti?

Ne, do bazénu chodíme, jen když jsme na dovolené. Doma v Duchcově máme bazén u baráku, takže se s kluky koupeme tam. Je to pohodlnější, nemusíme řešit převlékání z mokrých plavek ani spoustu lidí na koupališti.

Kam jste se letos vypravili na dovolenou?

Do Egypta, kam jsme se moc těšili.

Nebáli jste se?

Rodiče nám sice říkali, že jsme se zbláznili, když jsme si vybrali zrovna Egypt. Ale to by člověk nemohl vytáhnout paty z domova. Kdekoli se vám může něco stát. Navíc jsme neměli v plánu cestovat po Egyptě, ten jsme procestovali s manželem sami ještě bez dětí. Tentokrát to bylo all inclusive i s atrakcemi pro děti. Dokonce tam bylo i kluziště.

Jaká je pro vás ideální dovolená?

Nejraději střídáme dovolenou aktivní a pasivní. U moře to je takový ten správný relax s válením se na pláži, dobrým jídlem a zábavným programem pro děti. To jsme si užili letos. A takovou dovolenou střídáme s aktivní na horách. Hory máme moc rádi i v létě. Loni jsme byli v Rakousku a na příští rok plánujeme slovenské Tatry. Líbilo se mi i na poznávací dovolené v Římě, kterou jsem dala manželovi k narozeninám.

Na začátku září se bráškové rozdělili. Honzík zůstal ve školce, z Tomáška je školák. Jsou kluci víc po vás, nebo po manželovi?

My to máme rozdělené. Tomášek je celý táta. Citlivější, zvídavý, baví ho mapy. Honzík je jako já, do všeho se hrne po hlavě a jde si za tím.