Kamery v Bílině mají úspěchy, proto vedení města chystá jejich další rozvoj. Velkým pomocníkem jsou především při dopadení zlodějů. Jako v případě muže, který bílinskými ulicemi táhl za sebou kárku plnou okapů. Hlídce, kterou na základě postřehů z kamer vyslalo operační středisko, dotyčný tvrdil, že kovové kusy našel jen tak pohozené na zemi. Jak se ale ukázalo, chyběly na garážích u bývalé pasovky. Policii, která si muže převezla na služebnu, se pak muž přiznal, že je právě tam ukradl.

„Kamery jsou v našem městě velkým pomocníkem, chystáme se je postupně rozšiřovat,“ uvedla starostka Zuzana Schwarz Bařtipánová. Po městě jich je nyní 43. Některé jsou na úřadě, většina v ulicích, kde sledují běžný ruch. Devět jich je třeba na sídlišti Za Chlumem, čtyři v ulici Maxe Švabinského. Další jsou například u hřbitova.

Novou kameru chce město pořídit na Pražské Předměstí. „Monitorovací bod by měl být v Pražské ulici. Předpokládaná cena je zatím 400 tisíc korun, neboť se musí v místě alternativně řešit zasíťování a přenos dat,“ konstatovala starostka s tím, že se výsledná cena může snížit. Město by na tento projekt rádo využilo případnou státní dotaci. S uvedením do provozu vedení radnice počítá na podzim letošního roku.

Kamera zde bude především z preventivních důvodů kvůli vandalismu a výtržnictví. „Zvýšíme tím pocit bezpečí pro lidi v okolí polikliniky,“ podotkla Schwarz Bařtipánová. Podle ní se právě tímto směrem město rozrůstá. Radnice zde chce zároveň monitorovat problematickou nákladní dopravu.

Kamery v Bílině fungují už od roku 1997. Další možnosti rozšíření podle starostky nabídne napojení na 5G síť.

Ve městě pod Bořněm totiž letos začnou operátoři testovat mobilní síť nové generace s násobně rychlejším přenosem dat, než jaký umějí dosavadní technologie. A právě to je pro radnici nový impuls. „Mělo by nám to umožnit nasazení nových typů kamer a lepšího systému vyhodnocení celého snímaného záznamu,“ zmínila čelní představitelka Bíliny. „Určitě bychom rádi pokryli celé město. Přednostně bude nový kamerový systém instalovaný do sociálně vyloučených lokalit,“ doplnila.

Průkopníkem využití kamer ve službách městské policie jsou Teplice. V roce 1995 spustily první kamery v republice. „Bylo to v rámci projektu prevence kriminality. Dostali jsme od státu peníze na čtyři analogové kamery, které jsme použili v centru města,“ přiblížil tajemník teplického magistrátu Marek Fujdiak. Od té doby se v lázeňském městě kamerový systém modernizoval. Dnes funguje na digitální bázi a hlídá prakticky celou hlavní městskou oblast.