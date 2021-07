V pátek 16. července se v bílinském letním kině v areálu lázeňského parku Kyselka uskuteční další punk - rockový festival Koncert pro kamerunské kozy.

Koncert pro kamerunské kozy v roce 2017 | Foto: Foto: Deník/Zdeněk Traxler

Od 16:00 hodin je v letním amfiteátru na programu vystoupení kapel Totální nasazení, The Atavists, Gaia Mesiah a legendární kapely Arakain. Kamerunské kozy už řadu let žijí v ohradě v areálu lázní, v sousedství letního amfiteátru. Již několik let pro ně Kulturní centrum Bílina pořádá koncert několika kapel. Je to další z hudebních scén, které zpestří letošní léto v Bílině.