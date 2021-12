Ulevilo se lidem zejména ve Velemíně na Litoměřicku a také sousední Bořislavi na Teplicku. V malé obci na samém kraji teplického okresu u vstupu do Českého středohoří dříve lidé nemohli kvůli husté dopravě podél hlavního tahu vedoucího od Prahy k hranicím do Německa ani vyvětrat. Dnes si v Bořislavi na kolony kamionů, jejichž plyny z výfuků ničily nejen ovzduší, ale velkou váhou i tamější silnice, prakticky ani nevzpomenou. Kamiony přes obec jezdí dál, ale spíše v rámci místní dopravy. Nekonečné šňůry jsou už pět let ty tam.

„Na dálnici jsme čekali řadu let. Desetitisíce kamionů, které ročně naší obcí projížděly, byly hodně otravné. Nemluvě o bezpečnosti. Hlavní silnice se v odpoledních špičkách nedala ani přejít. Nehod jsme tu měli nespočet,“ vzpomíná na dobu před otevřením dálnice přes České středohoří bořislavský starosta Aleš Navara.

Části okresu se ulevilo už v roce 2006. Městu Dubí a silnici k původnímu velmi frekventovanému hraničnímu přechodu do Německa na Cínovci výrazně pomohla otevřená část dálnice D8 přes Krušné hory, která odklonila tranzitní dopravu z Teplicka k sousedům v ústeckém okresu. V Bořislavi netrpělivě čekali na podobnou pohodu, aby se bez neustálého hluku motorů nákladních aut v klidu vyspali, dalších deset let.

V současné době je tam doprava mnohem klidnější. Nákladní auta místních dopravců sice tu a tam přes den obcí projedou, ale s dřívějším stavem se to nedá podle starosty vůbec srovnat. Když jsme před pěti lety byli v Bořislavi na reportáži, den po otevření dálnice, pochvalovala si klidnější situaci také tehdejší ředitelka bořislavské mateřské školy Lenka Poláková. „Dříve se nám otřásala okna budovy. Byl tu hluk, když si děti hrály venku na zahradě. Teď už můžeme bez problémů přecházet přes silnici, když jdeme na procházku,“ uvedla tehdy vedoucí předškolního zařízení, které stojí přímo u hlavní silnice.

„Po dlouhé době můžeme pořádně větrat a spát,“ pochvaloval si tehdy Jan Klíma. Povídal si s námi před svým domem. Od hlavní silnice nás dělil pouze metrový chodník. „Ani nevíte, jak se nám ulevilo. Kolik let jsme na tohle čekali.“ Prstem ukázal na praskliny ve fasádě. „Tohle nám tu teď zbyde jako památka. Praskliny máme i uvnitř. Dlouhodobé otřesy od kamionů potrhaly tapety v pokoji. Musím to opravit. Teď to ale bude už dávat smysl, proč to udělat,“ mnul si ruce muž, který celý život bydlel u frekventované silnice, kudy projížděl den co noc jeden kamion za druhým. Dnes už tam mají větší klid.

V pozitivním souladu se snížením frekvence dopravy v této lokalitě Teplic je také fakt, že právě Bořislav byla řadu let lokalitou, kde se v rámci teplického okresu stávalo nejvíce tragických nehod. Především v zatáčkách v klesání do obce z Paškapole jich policie řešila několik za rok. Třeba v Automapách Allianz, která každý rok upozorňuje řidiče na nejkritičtější místa na silnicích v ČR, už tento úsek zařazený není, na rozdíl právě od dob kamionové dopravy v Bořislavi.

Snížení dopravy na silnici I/8 je znát také v nedaleké obci Žalany. Tou sice přímo neprochází hlavní tah Teplice Praha, doprava objíždí okolo, nicméně hluk z mostu byl i pro zdejší obyvatele rušivý. A to hlavně v noci.

Obce podél silnic z Lovosic do Teplic a z Lovosic do Ústí nad Labem léta trápily tisíce kamionů i osobních aut, které silnice využívaly jako objízdné trasy. Podle starostů dotčených obcí se situace změnila téměř okamžitě.

Jak již bylo zmíněno, dálnice D8 pomohla také Dubí už v roce 2006. Odklon tranzitní dopravy z Cínovce na Petrovice na Ústecku ovlivnil život příhraničního města. Skončila tu většina „bordelů“ podél silnice, které po odklonu dopravy zůstaly bez kšeftů. Pracovnice lásky opustily nevěstince a odešli jinam. „Byla to tehdy úleva, řadu let jsme pak ještě řešili několik problémů, ale dálnice nám v tomto hodně pomohla od prostituce,“ komentoval v dalších letech změnu starosta Dubí Petr Pípal. Přilehlá parkoviště v kopci z Dubí na Cínovec od té doby až na výjimky, kde jsou ještě vietnamské tržnice, prakticky zejí prázdnotou. I zde jsou doby, kdy tu k hraničnímu přechodu stály dlouhé fronty kamionů, už patnáct let nenávratně pryč. Stejně tak do minulosti patří nehody kamionů s přehřátými brzdami při sjezdu do Dubí. Zpomalovací bezpečnostní retardéry, které tu v minulosti právě pro případy přehřátých brzd nebo jiné poruchy těžkotonážních aut vybudovali za miliony, už naštěstí nikdo využívat nemusí. Dnes to jsou pomníky minulosti.

Úsek dálnice přes Krušné hory od Trmic na státní hranici s Německem dlouhý 23 km byl zprovozněn 21. prosince 2006. Výstavba trvala dva roky.

Mnohem delší bylo budování části D8 přes České středohoří. Úsek z Lovosic do Řehlovic se začal stavět 6. listopadu 2007, auta na něj vjela 17. prosince 2016.