Pata v příspěvku tvrdí, že nejsou peníze na provoz bezpečnostních složek. Tedy především policie či hasičů. „Jak je možné, že ministr Rakušan nezajistil peníze pro tyto důležité složky? Je to do nebe volající, že peníze posíláme na Ukrajinu a nemáme na naše bezpečnostní složky. Peníze mají pouze do srpna a pak nemají na provoz,“ tvrdí Pata ve videu, které zveřejnil v pondělí 12. srpna.

Proti příspěvku Lukáše Paty se však ostře ohradil Hasičský záchranný sbor ČR. „Jeho vystoupení a nepravdivá vyjádření považujeme za nepřípustné a neetické zneužití symbolu hasičů pro volební účely,“ reagoval na vystoupení Paty na sociálních sítích Hasičský záchranný sbor.

Pata ve svých tvrzeních pravděpodobně vycházel ze zastaralých údajů. V původním státním rozpočtu totiž skutečně chyběly peníze na celoroční provoz policie nebo hasičů. „V současnosti naopak došlo k posílení rozpočtu HZS ČR, a počet tabulkových míst, zejména příslušníků ve výjezdu, neklesá, naopak je průběžně navyšujeme,“ kontrují hasiči na sociálních sítích.

Zapravdu jim dává jednání vlády, které se uskutečnilo přibližně před měsícem a kde bylo na programu kromě jiného i navýšení rozpočtu ministerstva vnitra, pod které hasiči i policie spadají. Ve středu 23. července tak vláda vnitru poslala další 1,95 miliardy korun. „Díky tomu dokážeme zajistit bezproblémové fungování policie a hasičů, jejichž práce je pro bezpečí nás všech nepostradatelná. O dalších investicích do bezpečnosti budeme jednat při přípravě státního rozpočtu na příští rok,“ řekl po jednání vlády ministr vnitra Vít Rakušan.

Jde o částku, o které od počátku roku politici i odboráři mluvili. Na začátku roku vyčíslil generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček potřebnou částku na 750 milionů korun. Potřebné peníze by tak hasiči dostat měli.

Přesto budou mít letos v porovnání s loňským rokem přibližně o desetinu menší rozpočet. Zatímco v roce 2023 to bylo 2,25 miliardy, letos to bude 2,1 miliardy. Profesionální hasiči si také dlouhodobě stěžují na výši platů, které v posledních letech nerostly. Za poslední tři roky tak reálně přišly o téměř třetinu výplaty.

Sbor se také potýká s dlouhodobými podstavy, například na Děčínsku nedávno chybělo přibližně deset profesionálních hasičů.

