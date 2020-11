Kapela Melodica z Bíliny nedávno natočila nový videoklip nazvaný Válka a jako herce si pozvala hvězdy Lucii Vondráčkovou, Davida Gránského a svého manažera Miroslava Šimůnka. V klipu hrála též skupina nadšenců vojenské historie kolem Tomáše Zaťka. Natáčelo se na hradě v Kostomlatech a okolí a děj klipu je situovaný do 2. světové války. Křest proběhl v Praze v Kavárně Moving World a kmotrem byla Míša Dolinová. Celé natáčení probíhalo pod taktovkou Ježek production, kameramana Tomáše Galle a Marka Gaiera. Kdo je Melodica? O rozhovor týkající se kapely jsme poprosili zpěvačku Hanu Ježkovou.

Kdy jste se jako kapela dali dohromady?

Na jaře 2020 jsme se začali pomalu rozhlížet po kytaristovi a našli jsme díky kamarádům z kapely Deviant vynikajícího kytaristu i zpěváka Rastislava Fojtíka. Bubeník Víťa Veselý a baskytarista Martin Kryner s námi spolupracovali už od července 2019. V září 2020 přišel nový baskytarista Milan Sigmund.

Jak vznikl název Melodica? Kdo dal podnět?

Vymysleli jsme ho v kruhu rodinném. Bylo více variant, ale tato zvítězila.

Vaším hlavním hudebním stylem je rock, hrajete i nějaké ostatní?

Samozřejmě rock je hlavní, ale občas přitvrdíme a zabrousíme i do hard rocku.

Hana Ježková a Melodica



Melodicu založila s manželem a synem v roce 2013. „Bylo to logické vyústění naší hudební dráhy, kdy jsme si s manželem prošli několika kapelami a chtěli jsme začít dělat něco sami za sebe,“ říká. Kromě hudby jí baví natáčení talk show. Společně s manželem rozjeli před časem show s názvem Ježkovy oči. Do pořadu si zvou známé osobnosti ze světa hudby, sportu či divadla a baví se s nimi o všem možném.

Kdo skládá texty a hudbu?

Hudbu a texty skládáme společně se synem Filipem a manželem Radkem. Na repertoáru je také pod hudbou a texty podepsán náš kytarista Rasťa Fojtík, který skládá zase své songy.

Kde zkoušíte?

Zkušebnu máme v Bílině a scházíme se 2x týdně, před koncerty i častěji.

Máte za sebou už několik úspěšných hudebních projektů. Můžete je čtenářům přiblížit?

Dělala jsem několik projektů pro ZŠ Aléská v Bílině, kde zároveň pracuji. Ať už to byl projekt se Sámerem Issou, Monikou Bagárovou nebo Martinou Balogovou, všechny nás posouvaly dopředu a o Melodice bylo slyšet více a více. Když si nás Sámer Issa pozval na jeho narozeniny, kde jsme vystoupili na závěr jeho párty, byla to obrovská událost.

Vystupujete raději na venkovním pódiu, nebo spíše preferujete klubová vystoupení?

Milujeme festivaly, městské slavnosti, motorkářské srazy a podobně. Máme raději venkovní prostředí.

Vaší novinkou je videoklip Válka. Kde vznikal?

Klip jsme natáčeli na hradě v Kostomlatech. Umožnil nám to Spolek pro záchranu tohoto hradu, za což spolku děkujeme. Děj z 2. světové války se odehrál přímo na hradě, ale i v jeho okolí, neboť jsou zde nádherné přírodní scenérie, které vyhovovaly našemu příběhu.

Kdo vybral toto místo pro natáčení?

Vybral jej můj manžel a zároveň zpěvák naší kapely Radek Ježek. Scénář, který k tomuto klipu psal, se několikrát měnil. Ale když byla hotová poslední verze, rozhodl se právě pro tuto lokalitu. A my jsme nadšeně souhlasili.

Nakolik bylo složité sehnat do klipu známé osobnosti, které s vámi vystupují?

Spolupracovali jsme při výběru známých herců s naším manažerem Mírou Šimůnkem, se kterým jsme projednávali vhodné herce. Vítězi se stali Lucie Vondráčková a David Gránský. Nejdříve si chtěli poslechnout píseň, která je následně velmi nadchla. Sjednali jsme si s nimi schůzky a představili náš záměr. Oba dva samozřejmě zajímal scénář, se kterým nadšeně souhlasili. Pak už jsme jen společně doladili termín natáčení a vše se rozběhlo.

Jak dlouho natáčení probíhalo?

Natáčení bylo rozdělené na dva dny. První se točil samotný příběh s Luckou, Davidem, Mírou a skupinou nadšenců vojenské historie kolem Tomáše Zaťka. Točilo se od 9 do 16 hodin a vše se stihlo ve stanoveném čase. Druhý den se natočila kapela. Jelikož jsme přizvali k Ježek production další dva kameramany Tomáše Galle a Marka Gaiera, bylo vše ještě jednodušší. Spolupráce s nimi dopadla na výbornou.

Zažili jste u toho určitě spoustu nečekaných chvil. Můžete některé zmínit?

Nejvíc jsme měli strach ze scén, při kterých měli David s Luckou střílet. Nejdříve je kluci, kteří hráli vojáky, seznámili se zbraněmi, se kterými měli točit. Zkoušeli si střelbu (mimochodem ani jeden z nich nikdy nestřílel). Když jsme šli točit naostro, při třetí klapce se David s Luckou srazili, protože se oba dva rozeběhli stejným směrem a Lucka dostala od Davida malý bodyček. Všem nám zatrnulo, ale obešlo se to naštěstí bez zranění a mohli jsme pokračovat. Na place nás také překvapil Míra Šimůnek, neboť neustále musel padat a snášet od vojáků rány pažbami, ale on místo aby si stěžoval, kluky ještě nabádal, aby se do toho víc opřeli, aby byly záběry co nejvěrohodnější. Je to skutečný profesionál, stejně jako Lucka s Davidem, kteří měli neustále připravenou hereckou alternativu daného záběru, když něco nesedělo. Dalším překvapením pro celý natáčecí tým bylo Davidovo první píchnutí vosou, a to do paty. David zatnul zuby a vše hravě dotočil.

Bylo něco, s čím jste nepočítali v původním plánu a čemu jste museli scénář přizpůsobit?

Vlastně je až s podivem, že vše, co bylo ve storyboardech, se nakonec také natočilo a nemuseli jsme na place měnit scénář a vymýšlet alternativní řešení.

Kde je možné váš nový klip vidět?

Najdete ho samozřejmě na YouTube na kanále Melodica oficiální, na webových stránkách www.melodicamusic.cz a na www.jezekproduction.cz.

Kdo všechno se na něm podílel? Platili jste si to ze svého?

Jako Ježek production jsme přizvali ještě výborné kameramany Tomáše Galleho z Prahy a Marka Gaiera, který také ještě fotil. Dále jsme oslovili profesionální a úspěšnou vizážistku Danu Bárovou, která se starala oba dva natáčecí dny o celý tým. Videoklip jsme financovali jak ze svých zdrojů, finančně se ještě podílely AGC Chudeřice, Stanislav Tejček – Elektroservis a České vinařství Chrámce s.r.o.

Co chystáte dalšího?

Náš nový videoklip, který se bude jmenovat Svět se řítí do záhuby, je už prakticky natočený. Hlavní role si zahráli Miss Czech Republic 2020 Karolína Kopíncová, Barbora Fojtíková, Vladan Reňák, Dana Bárová a Aleš Muzika. Natáčelo se díky úžasným farářům Christopher Cantzen a Philipp Irmer v Mariánských Radčicích v Kostele Panny Marie Bolestné. Klip by měl vyjít v listopadu 2020. Do konce roku bychom také chtěli stihnout dodělat naše nové album nazvané Rockový srdce, na kterém oba zmíněné songy Válka a Svět se řítí do záhuby naleznete. Album natáčíme ve studiu Ponte records Míry Kuželky s výborným zvukařem Richardem Řeřichou.