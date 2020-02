Stojí uprostřed polí. Bezprizorní. O její existenci vědělo jen pár zasvěcených, roky totiž byla skryta hromadou kamení. Kapličku, která je jedinou zachovalou stavbou po někdejší obci Staré Verneřice na Teplicku, se teď snaží zachránit farnost Jeníkov.

Ve finanční sbírce na zapomenutou sakrální stavbu přispěli dárci z celého Česka. „Vůbec jsme nevěřili, že tolik lidí napříč republikou zaujme kaplička uprostřed polí, uprostřed ničeho,“ řekl Vladimír Bittersmann z farnosti Jeníkov.

Lidé na opravu kapličky poslali už téměř 80 tisíc korun, dalších 50 tisíc dala ČSOB a finančně přispěla i Nadace Občanského fóra. Okolní pole patří soukromníkovi, který s opravou stavby souhlasí. „Objevení kapličky obsypané kamením z polí a se zničenou sochou, z níž zůstal pouze sokl zapuštěný ve zdi, bylo mimořádným zážitkem. Je to jediný pozůstatek obce, mající neskutečný duchovní rozměr v krajině přeorané lidskou činností a mnoha lidskými osudy,“ sdělil Marek Dunda z farnosti Jeníkov s tím, že kapličku se podařilo najít asi před rokem.

Náklady na celkovou rekonstrukci by se měly pohybovat kolem 134 tisíc korun. „Letos po senoseči nastoupí štukatéři a opraví ji. Díky ochotě majitele pozemku pana Sedlára a štědrosti dárců bude kaplička na podzim jako nová,“ přislíbil Bittersmann.

Stav zhoršila neodborná oprava

Práce na kapličce budou ale složitější, než se původně předpokládalo. Před lety stavbu totiž neodborně „opravil“ nějaký rádoby zedník. „Totálně ji zničil. To co neuměl opravit a co vyčnívalo, odsekal a oplácal průmyslovou omítkovinou. Teď se bude muset to, co nanesl, odsekat a podle dobových fotografií dotvarovat,“ vysvětlil Bittersmann.

Vedení obce Jeníkov aktivity směřující k obnově kapličky vítá. „Je to naše kulturní dědictví. Jsem ráda, že jsou takoví lidi, kteří se ještě o takové věci zajímají,“ uvedla před časem starostka Jeníkova Stanislava Kubajková.

Kaplička byla vybudována v roce 1833 a stojí uprostřed pole v místech bývalé obce Staré Verneřice. Vesnice zanikla v letech 1950-1960 kvůli těžbě hnědého uhlí. Severně od pozůstatků vsi se nachází zatopený lom Otakar a na východě vodní nádrž Barbora.