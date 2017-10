Kdyby stát vzal těžařům licenci, neplatily by zákony, míní starosta Dubí Pípal

Dubí /ROZHOVOR/ - Jen jedna věc je v poslední době skloňovaná asi víc než máslo a tou je lithium. Cenný kov, který by se mohl v budoucnu těžit na Cínovci na Teplicku, se propírá na všech frontách.

Stal se i jedním z témat nadcházejících parlamentních voleb. Politické strany se přou o to, kdo by měl lithium těžit a zda je správné, že ministerstvo průmyslu podepsalo memorandum s těžaři.

Starosta Dubí, pod který Cínovec spadá, má jasno. Jde o předvolební „tanečky“. „Volby jsou za dveřmi a politici v Praze se snaží co nejvíce zviditelnit,“ říká starosta Dubí Petr Pípal.

Nejsou podle vás debaty o lithiu až moc hysterické?

Jsou. Tolik demagogie a nesmyslů, které padají na téma těžby, to se jen tak nevidí. Tohle je už silné kafe.

V jakém smyslu?

Zcela se z diskuzí vytrácí fakta. Na Cínovci momentálně probíhají dva projekty a jsou v různých fázích rozpracovanosti. Menší má na svědomí Cínovecká deponie. Ta má plán ještě jednou přetřídit mokrou cestou plavením haldy písku na bývalém odkališti a získat z této suroviny takzvanou litnou slídu, ze které lze vyrobit lithium. Tento projekt probíhá od roku 2009 a v současné době je ve stádiu vyhlášeného dobývacího prostoru a firma se připravuje na vlastní těžbu. Kdy s ní začne, není jasné. Vlastní příprava a instalace technologií je totiž finančně velice náročná záležitost v řádu stovek milionů korun.

A druhý projekt?

Ten je výrazně větší. Čeští geologové z Geometu, za kterými stojí australská společnost European Metals Holding (EMH), chtějí lithium těžit z úpatí hory. Celý důl by měl být obsluhovaný štolou z jižní stany ložiska a zatím není rozhodnuto, zda to bude z úrovně Sedmihůrek nebo z úrovně dubského železničního nádraží. Vlastní zpracování rudy k dalšímu použití by mělo probíhat pod zemí ve vlastním dole a na povrchu tak nebude probíhat nic. Zde by měla být ruda drcena a po naředění vodou dopravena potrubím do prostoru závodu k dalšímu zpracování. Na samotném Cínovci by byly pouze čtyři větrací jámy, jinak nic.

Ministr průmyslu Jiří Havlíček nedávno podepsal s EMH memorandum o spolupráci. Podle něj by se lithium mělo zpracovávat v Česku. Souhlasíte s tím?

Jako město podporujeme využití ložiska na Cínovci. Naší snahou je, aby se při využití ložiska zohlednil co nejmenší dopad na životní prostředí a život obyvatel Dubí a Cínovce a samozřejmě, aby veškerá přidaná hodnota při procesu zpracování rudy až po finální výrobky zůstala na území českého státu.

Prezident Miloš Zeman při nedávné návštěvě Dubí řekl, že by nebylo od věci, kdyby se do těžby zapojil i státní podnik Diamo. Co si o tom myslíte?

Nějakou spolupráci se soukromými těžaři a státním podnikem si dokážu představit. Co si nedokážu vůbec představit, že by stát vzal Geometu licenci, kterou mu sám vydal. V případě, že by tak učinil, tak se dostáváme na úroveň banánových republik, kde neplatí žádné zákony a pravidla. V takové zemi bych nechtěl žít.

Kdy by měla těžba začít?

Zhruba za čtyři roky. Geologové stále provádí průzkum, až s ním skončí, tak zpracují studium proveditelnosti. Tento dokument je klíčový, protože už bude obsahovat i ekonomická čísla, tedy jestli se vůbec těžba vyplatí. Cínovecká ruda má jednu negativní stránku, a sice vysoké náklady na získání vlastního kovu z této rudy. To se děje za vysokých teplot a to je právě nejslabším článkem celého tohoto projektu, protože to celý proces získávání lithia prodražuje