Veselý dětský křik se ozývá v prvním červnovém týdnu mezi chatkami v Autocampu Osek. Další školní výprava balí kufry a chystá se na odjezd domů. Jsou to žáci teplické základní školy. „Bylo to tu moc hezké. Dětem se líbilo hřiště i vybavení. V chatkách jsme spali dvě noci. Byla to taková kratší škola v přírodě,“ svěřuje se před odevzdáním klíčů 29letá učitelka Lucie. Tahle školní výprava hrála v areálu volejbal a ping pong, navštívila sousední 3D bludiště, chodila se stravovat do restaurace a poznávala okolí. Cíl hlavního výletu byl jasný - zřícenina raně gotického hradu Rýzmburk, který je kulturní památkou.

„Červen a září jsou hlavně o školních pobytech. Školy tu máme většinou tak dvě noci, sem tam tři. Je to taková zkrácená verze školy v přírodě. V červnu to mají buď jako rozlučku se školním rokem a v září jako seznamovačku,“ říká recepční Kateřina Houšková krátce poté, co ubytovala další mládež s pedagogy.

Kemp má kapacitu 110 lůžek v chatkách a plochu pro stany a karavany, kde je počet ubytovaných variabilní. „Záleží dost na tom, jak nám hosté zaparkují, jak jsou ohleduplní, jestli šetří místem,“ vysvětluje recepční.