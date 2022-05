Zdroj: DeníkKemp v Oseku je situovaný u rybníku, hned vedle koupaliště. V létě to tady žije. Konají se zde hudební produkce a další akce. Těch se mohou zúčastnit i lidé z kempu. „Máme hosty z celého Česka, někteří se k nám vrací opakovaně. Z cizinců jezdí hlavně Němci, Holanďané, Belgičané, Angličané i Norové,“ vyjmenovává Houšková.

Pro letošek si vedení kempu přichystalo několik novinek. „Každý rok se snažíme vylepšovat. Letos jsme přidali například další stůl na ping pong. Pracovali jsem na sociálním zázemí. Máme více odkládacích míst. V kempu jsou nové informativní tabule,“ dodává. Do budoucna plánují vybudovat nové chaty.

Loňská letní sezona tu byla i přes covid dobrá. „Bylo to dobré. Prázdniny byly srovnatelné s jinými roky,“ zhodnotila recepční, která je zároveň vedoucí kempu. „Mimo hlavní sezonu to pak bylo slabší. Jezdí dost cizinci a těch tolik bohužel nedorazilo,“ pokračovala. Letošek vyhlíží nadějně. „Už jsme zahájili. Zatím je to taková rozehřívačka, pár hostů tu už máme. Více rezervací je od poloviny května. Na závěr školního roku přijdou žákovské pobyty, v létě pak běžní hosté. Těšíme se na to, že letošní rok by mohl být dobrý,“ podotkla.

I v Oseku museli současné ekonomické podmínky promítnout do cen. „Zdražili jsme naše služby o 5 až 10 procent,“ zmínila vedoucí nutný krok.

Autokemp u rybníka v Oseku získal v minulosti několik prvenství v žebříčku těchto ubytovacích zařízení v kraji. V celorepublikovém žebříčku se umístil vloni mezi 25 nejlepšími. Hlasovali návštěvníci kempu. Celkem bylo do ankety pro výběr zapojeno devadesát rekreačních středisek po celé republice a také na Slovensku.

Areál nabízí ubytování v chatách různých velikostí a typů. K dispozici jsou dva druhy dvoulůžkových chat, čtyř a pětilůžkové chaty a jsou tam také bungalovy, které disponují vlastní kuchyňkou a sociálním zařízením.

Autokemp, který byl víc než dvacet let v pronájmu, převzalo v roce 2016 do své správy město Osek.