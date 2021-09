Začátek sezony pokazil koronavirus, bylo zavřeno. Během července a srpna naopak kempy v Ústeckém kraji „praskaly ve švech“. V září už je návštěvníků jen velmi málo, prodloužení sezony zabránilo chladné počasí. Českých dovolenkářů hlásí kempy dostatek, lidé chtěli hodně do přírody, cizinci ale chyběli.

„Máme sice ještě otevřeno, ale návštěvnost už je minimální. Ještě o víkendech pár lidí jezdí. Hodně se ochladilo,“ přiznává Kateřina Houšková z Kempu Osek, že nízké teploty v září vyprázdnily kempy.

S letní sezonou jsou ale v kempu, který byl vyhlášen nejlepším v Ústeckém kraji v letech 2017 – 2020, spokojení. „Byla to dobrá sezona. Prázdniny byly srovnatelné s jinými roky,“ zhodnotila Houšková. „Mimo hlavní sezonu to pak bylo slabší, to jezdí dost cizinci a ti letos tolik nedorazili,“ pokračovala.

Zahraniční návštěvníci ale nechyběli jen mimo prázdniny, ale zejména během hlavní sezony. „Hodně k nám jezdí Holanďané a Němci. Letos jich bylo v sezoně opravdu o dost méně, odhadem tak o 40 procent,“ vypočítala Kateřina Houšková. V oblíbeném areálu v Oseku lidé letos utráceli podobně jako v minulých letech. A opět se jim líbilo. „Lidé už by si chtěli zamlouvat chatky na příští rok, už se ptají. Ale spouštíme rezervace až v lednu,“ dodala.

Podobný zájem mají pravidelní návštěvníci také o Autokemp Česká brána ve Staré Olešce na Děčínsku. „Lidé byli dlouho zavření a chtějí do přírody. Zájem je velký, už si rezervují pobyty na příští rok,“ těší Moniku Verheyden Hubenou.

Také na Děčínsku poznali, že zahraničních kempařů bylo letos málo. „Sezona byla pěkná, srovnatelná s jinými roky, Čechů dorazilo dost. Ale kdyby bylo lepší počasí, mohlo to být ještě lepší. Počasí letos tolik nepřálo,“ uvedla Verheyden Hubená. „Cizinců tolik nepřijelo, bylo znát, že tolik nejezdili. Holanďané jezdili až v srpnu a moc jich nebylo, Dánů přijelo jen pár,“ zní ze Staré Olešky.

Když se ochladilo, lidé méně vyhledávali stany, obrovská poptávka je každoročně po chatkách. V posledních letech se u nás hodně rozmáhá také cestování vlastním obytným autem či dodávkou.

„Jsme spokojení, sezona byla dobrá. Kemp byl přes léto dost plný,“ ohodnotil letní měsíce také manažek Kempu Nechranice František Bauer. I na Nechranické přehradě ale cítili, že zpoza hranic letos dorazilo výrazně méně hostů. V oblíbeném ráji rybářů a jachtařů ještě nezavírají, v kempu jsou právě hlavně rybáři. „O víkendu 2. a 3. října u nás máme ještě poslední letošní jachtařské závody,“ dodal Bauer.

Provozovatelé kempů svorně věří, že příští sezona už bude necovidová, že již nebudou muset zavírat své brány, jako to bylo letos na začátku sezony.