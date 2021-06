Na domácí Bábovky, několik dalších ambiciózních snímků, které se loni v biografech nestihly ani ohřát, na novou disneyovku Cruella nebo pokračování thrilleru Tiché místo lákají kina po svém znovuotevření. Ani tyto hity v Ústeckém kraji ale zatím příliš netáhnou. Do promítacích sálů prozatím míří až na výjimky jen jednotky diváků. Provozovatelé doufají, že do kin fanoušky opět přitáhnou chystané velké premiéry.

„Lidí zatím chodí minimálně. Běžně je na představení čtyři nebo pět diváků. Rekord jsme zatím měli při promítání pokračování Tichého místa, to přišlo 25 lidí. Někdy ale zase přijdou jen dva,“ popsal majitel lounského kina Svět Luboš Maršál.

Podobné je to i v dalších městech. „Spíš nechodí, než chodí. Jsou to jednotky návštěvníků, až na výjimky, třeba tři až pět,“ potvrdil vedoucí mosteckého kina Kosmos Petr Král. „Málo. Jsou to jednotky. Na Tichá místa přišlo 41 lidí, to nás moc potěšilo. Ale jinak je to zatím hodně slabé,“ uvedl také vedoucí kina Máj v Litoměřicích Michal Špadrna.

Velmi nízkou návštěvnost od znovuotevření dokládají také statistiky Asociace provozovatelů kin. „Aktuálně je průměr kolem 10 diváků na představení. Před pandemií chodilo v tomto období průměrně 85 lidí,“ přiblížil její předseda Martin Pošta.

Zatímco nyní přijde v celé republice za víkend na biják kolem 6 500 lidí, v roce 2019 to při úspěšných víkendech bylo přes 200 tisíc návštěvníků. Špatný byl pro filmový průmysl už také loňský rok. Vstupenek se do všech biografů v republice loni prodalo 6,38 milionu, nejméně v historii Česka, zhruba o dvě třetiny méně než v roce 2019.

Lidé zatím s návštěvou kin váhají. „Byl jsem se podívat na Bábovky. Test mám, tak jsem toho využil. Dobrý film, ale v tom respirátoru nic moc,“ řekl po návštěvě lounského biografu Pavel Lím. Jeho známý zatím vyčkává, před pandemií přitom často chodili do kina společně. „Počkám, až se opatření ještě více uvolní. Zatím mě ani nepřesvědčily filmy, které jsou v nabídce,“ svěřil se Milan Luboš.

A co podle provozovatelů kin stojí za zatím nízkou návštěvností po obnovení promítání po koronavirové pauze? Důvodů je hned několik. „Někteří lidé se ještě bojí, nesdružují se. Někomu vadí testy, nechtějí se kvůli návštěvě kina testovat,“ myslí si Luboš Maršál z lounského kina. „Respirátor nasazený po celou dobu filmu, testování, to jsou věci, které brání komfortní návštěvě. Čeká se také s uvedením zajímavých premiér, nabídka ještě není tak bohatá,“ přidal se šéf asociace Pošta.

Některým lidem prý také vadí zákaz konzumace jídla a pití přímo v sále, hlavně multikina bojují za zrušení tohoto nařízení. „Hodně lidí odrazuje povinnost mít po celou dobu nasazený respirátor. Vliv mají také různé streamovací služby, které se více rozjely,“ míní šéf mosteckého kina Petr Král.

Biografy mohly otevřít po rozvolnění 24. května. Tehdy se ale začalo v kraji promítat jen v jednosálových kinech, multikina vyčkávala až na možnost prodávat a konzumovat občerstvení alespoň mimo sály. Multikina startují promítání až nyní. „Máme za sebou jeden den a cítíme, že lidé zájem mají. Červen bývá vždy slabší, ale věříme, že lidé přijdou. Do kin teď půjdou očekávané velké novinky, myslíme si, že ty návštěvnosti hodně pomohou,“ zadoufal šéf multikina v teplickém centru Galerie Marek Reichel. V provozu už je také multikino v ústeckém obchodním centru Forum.

Že se návštěvnost kin zlepší, věří všichni provozovatelé. Doufají, že se čísla alespoň vrátí do hodnot před pandemií. „Rozjíždí se to pomalu, návrat do normálu bude chvíli trvat, ale věříme, že se to postupně zvedne. Že lidé zase budou do kin hodně chodit,“ je přesvědčený Petr Král. „Jsme optimisté. Až přijdou další novinky, zlepší se to,“ myslí si také Luboš Maršál.

Optimistou je také Martin Pošta. „Loni nám po otevření trvalo okolo dvou měsíců, než jsme se dostali alespoň na 50 procent toho, na co jsme byli zvyklí v roce 2019. Půjde to postupně, ale věříme, že se trh znovu rozjede. Bude teď hodně zajímavých premiér, s jejichž uvedením se čekalo. Věříme, že diváky do kin opět přitáhnou,“ dodal šéf Asociace provozovatelů kin.