Více představit Kladrubskou spojku. Ukázat, co vše stavba obnáší a také jakých míst se nová zkracující propojka Bíliny a Ústí konkrétně dotkne, to vše chce lidem přiblížit Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Do obcí na Teplicku, kterých se stavba dotkne, proto vyrazí projektant s dalšími odborníky s konkrétními plány. „Abychom tím zvýšili informovanost. Na prezentacích stavbu Kladrubské spojky podrobně představíme, zodpovíme všechny dotazy a jistě se nám podaří vyvrátit i případné obavy,“ uvedl vedoucí úseku výstavby Správy Chomutov ŘSD ČR Petr Vacek.