Klavírní soutěž Beethovenovy Teplice se uskuteční v náhradním termínu a to 20. a 21. června. Původně se měl pátý ročník této přehlídky uskutečnit v březnu, ale stopku mu vystavila pandemie a vládní opatření.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Daniela Tauberová

Novinkou letošního ročníku je umožnění účasti soutěžícím do 21 let, zatímco předchozí ročníků se mohli zúčastnit pouze zájemci do 18 let. Zájemci se mohou přihlásit online na stránkách teplické konzervatoře. Akci pořádá konzervatoř ve spolupráci se Základní uměleckou školou Teplice a pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.