Na jaře "sypali". Řeč je lidech podporujících podniky, kam byli zvyklí chodit, než Česko spláchla první vlna koronaviru. Na jaře musela kulturní zařízení, ale třeba i kavárny na čas „zavřít krám“. Leckdo potom žádal štamgasty o pomoc, i prostřednictvím sbírek na webu. A dařilo se.

Třeba teplický rockový klub Knak díky crowdfundingové kampani na portálu Hithit vybral během jarního spánku skoro dvojnásobek cílové částky. Kromě toho řada jeho příznivců podpořila i desítky kapel, které z klubu dennodenně hrály on-line. Stejně dobře se vedlo například i pražskému hudebnímu klubu Modrá Vopice. Podobně úspěšná jako Knak byla na Hithitu i teplická kavárnička Café Schönau. „Pomohlo nám to moc,“ chválí jarní sbírku provozní kavárny Lenka Němcová. Krušné měsíce podnik přežil, teď nabízí vyhlášenou „sudetskou“ kávu lidem aspoň přes okénko a plánuje novou, podzimní kampaň.

S tou už naopak nepočítá provozovatel Knaku Petr Samek. Až na výjimky neplánuje ani streamované koncerty. „Nemyslím si, že by to bylo znovu tak úspěšné,“ vysvětluje. Rodina 41letého tatínka tří dětí z Teplic nyní žije z úspor a Samek přemýšlí, čím se bude živit dál. Jeho manželka provozovala jinou teplickou kavárnu, která už kvůli špatným časům skončila. Teď je pár doma a kočíruje distanční výuku dětí přes internet. Na jaře mu to přitom šlapalo.

„Měli jsme vysokou sledovanost, až kolem sedmi tisíc zhlédnutí,“ potvrzuje Samek s tím, že kapelám někdy fanoušci posílali i desetitisícovou částku. Akce ale závisely na nezištné aktivitě úzké komunity kolem Knaku. V červnu se v klubu zkusili vrátit k živým koncertům, ale nevedlo se, a to i přes nízký vstup. „Lidé se báli chodit do vnitřních prostor,“ konstatuje Samek.

Po prázdninách a s dalšími vládními restrikcemi se nakonec rozhodl klub do odvolání zavřít. K vyplnění dotační žádosti na vládní podporu zajišťovatelů kulturních akcí, které se kvůli nařízením nerealizovaly, se produkční ještě nedostal. Má ale velké pochybnosti, jestli se jako klub s hospodou vůbec vejde do nastavených parametrů. O další kampani na podzimní přežití na rozdíl od lidí z teplické kavárny neuvažuje, v hudebním prostředí je teď prý jiná situace než na jaře. Streamování koncertů už není tak ojedinělé, pořadatelé akcí v Knaku včetně Samka mají jiné, větší starosti. A lidé by už podle něj nakonec nejspíš nebyli tak štědří jako na jaře.

Lidé doma klikají a nakupují

Taková úvaha se nabízí kvůli propadu příjmů řady tuzemských domácností, nebo v lepším případě zatím jen vyhlídce mnohých dalších lidí na prázdnější kapsy v blízké budoucnosti. Že to je ale možná nakonec trochu jinak, naznačují optimistická slova zakladatele Hithitu Aleše Burgera. „Sledujeme úplně opačný efekt,“ tvrdí s tím, že na to má zřejmě vliv omezení dovolených i zažitého trávení volného času.

„Lidé jsou doma a klikají a nakupují. Z pohledu ekonomiky jsme e-shop a těm se všeobecně letos daří,“ líčí Burger. Ostatně přispět projektům na crowdfundingových portálech se většinou odbývá v režimu „něco za něco“. Za podporu jarní kampaně Knaku si mohli lidé podle výše příspěvku později v klubu vybrat panáka, tričko s logem podniku, za 10 tisíc ho dokonce mohli mít na chvíli jenom pro sebe.

Knak, ale i teplická kavárna Schönau a další existenčně ohrožené subjekty na jaře vybíraly peníze díky speciálnímu programu Hithitu Antivir. Pro české živnostníky a malé podnikatele tehdy internetový portál shromáždil v souhrnu devět milionů. „Tento týden jsme Antivir znovu oživili, protože je opět na místě pomoci těm nejvíce poškozeným,“ vzkazuje Burger.

Hithit vybízí k zapojení podnikatele z turistického ruchu, majitele restaurací, lidi, které živí kultura či sport, a všechny další, kteří byli omezeni v podnikání vládními nařízeními. „Požádejte minulé i budoucí zákazníky, ať vás podpoří a předplatí si vaše služby nebo produkty. Vy jim je rádi dodáte, až se omezení zruší,“ vybízejí na crowdfundingovém portálu.

Co je crowdfunding

Větší počet lidí přispívá menším obnosem k cílové částce požadované realizátorem projektu, u nás většinou na velkých crowdfundingových portálech jako Hithit nebo Startovač. Kampaně na nich často pořádají kulturní podniky nebo přímo umělci. Za příspěvek nabízejí i více či méně drobné dárky podle výše zaslané částky.