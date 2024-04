Na své si přijdou ale i další. Už nyní si můžete opakovat písničky od těchto interpretů, abyste to pak během posledního víkendu v Teplicích rozjeli na plné obrátky. Sebestian bude zpívat, letošní účast ve hře Survivol už má za sebou.

Na co se těšit?

- NO NAME

- PRAŽSKÝ VÝBĚR

- WOHNOUT

- ADAM ĎURICA

- ZRNÍ

- JUWANA JENKINS

- TOMÁŠ KLUS & CÍLOVÁ SKUPINA

- MILAN PEROUTKA & PERUTĚ

- SEBASTIAN

- VĚRA MARTINOVÁ

- MARCELA HOLANOVÁ

- MARTHA a TENA

- JUSTIN LAVASH

Pět scén, dobové tržiště a další doprovodný program, to je každoročně oslava pramenů v Teplicích, která má svoji letitou tradici.

Tradice lázeňských oslav v Teplicích sahají do daleké historie. Na začátku minulého století se oslavy konaly spíše k ukončení než k zahájení lázeňské sezony. Za první republiky představovaly oslavy vystoupení spolků a řemeslných cechů z města. K obnovení tradice oslav město společně s lázněmi přistoupilo v Teplicích poprvé v roce 1995. Tehdy právě město a lázně pověřily místní reklamní agenturu Samuel, aby zajistila program. Ten byl jednodenní, ohňostroj nechyběl. Za nápadem, oživit v květnovém období Teplice, stojí Tomáš Jarolím s kamarády z Teplic. Novodobá tradice se drží prakticky dodnes. Je to na jednu stranu poklona pro pořadatele, kterým je v posledních letech místní Dům kultury Teplice. Ale také to představuje obrovský závazek.