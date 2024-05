Zahájení 870. lázeňské sezony v Teplicích se bude konat v Teplicích poslední květnový víkend, ve dnech 24. - 26. květen. Tady je program na scénách. Připravil ho DK Teplice.

Lázeňská Teplice 2023, ilustrační foto z loňska. | Foto: Deník/Zdeněk Traxler

Program Zahájení 870. lázeňské sezony v Teplicích

SCÉNA NA PTAČÍCH SCHODECH

Sobota 25. 5.

12:45 BLUE ROCKET

Oblíbená teplická rock'n'rollová kapela.

14:45 KATARZIA

Umělkyně, zpěvačka, písničkářka a hudební producentka. Její hudba se

pohybuje v různých žánrech, texty se zabývají vztahy a společenskými tématy.

Zahraje s akustickými nástroji a živou kapelou

16:45 WOHNOUT

Alternativní rocková kapela s pestrými, tvrdými a zároveň melodickými

kytarami, českými texty a energickými koncerty.

18:45 PRAŽSKÝ VÝBĚR

Jedinečný rockový fenomén české hudební scény. Dekadentně satirické texty a

nekonvenční image kapely, jasné a hluboké umělecké vyjádření, sofistikovaná,

propracovaná kompozice hudby – to vše patří dodnes k tomu vůbec

nejkvalitnějšímu, co v rockovém žánru u nás vzniklo.

21:00 NO NAME

Šestičlenná slovenská pop-rocková skupina, jedna z nejpopulárnějších

slovenských kapel současnosti, která je zároveň velmi oblíbenou také v České

republice. Jejich singl "Nie alebo áno" se stal v roce 2002 nejhranější písničkou

v českém éteru.

Neděle 26.5.

12:30 VOTCHI

Česká progresivně hard rocková kapela z Prahy, jejíž hudba se pohybuje na

pomezí art a hard rocku a lze v ní nalézt vlivy Deep Purple, Jethro

Tull nebo Uriah Heep.

14:30 THE STYLISTS

Věrni svému názvu The Stylists (Moimir Papalescu, Tonya Graves, Petr

Venkrbec, Miki P) přinášejí na pódia nadupanou taneční hudbu. Je to jízda, kdy

odhodíte všechny chmury a zábrany a budete se skvěle bavit.

16:30 HLAHOL

Česká rokenrolová kapela původem z Teplic. Koncert v rámci turné Heffron

tour 2024 s hosty k 40. výročí založení kapely

18:30 PETR KOTVALD A TRIK

Český zpěvák, producent, tanečník a herec. Významná osobnost české populární

hudby, se svou vlastní skupinou Trik. Na koncertě zazní známé hity jako

Mumuland, Gejzír či Milujem se čím dál víc….

20:30 ADAM ĎURICA S KAPELOU

Zpěvák, skladatel, textař, hudebník a hudební producent. Patří mezi

nejúspěšnější slovenské zpěváky.

SCÉNA ZA DOMEM KULTURY



Pátek 24.5.

16.00 WYFE

Popová kapela z Prahy vznikla během lockdownu v roce 2020.

18.00 VOJTA NEDVĚD & TIE BREAK

Slavné melodie bratří Nedvědů v podání pokračovatele rodu Vojty Nedvěda a

jeho doprovodné kapely Tie Break.

20.00 MILAN PEROUTKA & KAPELA PERUTĚ

Kapela založená v roce 2013. Členy jsou zěvák Milan Peroutka, kytarista Šimon

Martínek, klávesák Daniel Rojek, baskytarysta Michal Beneš a bubeník Michal

Jiráň.

Sobota 25. 5.

13.30 Aqua Congas

Imran Musa Zangi & Aqua Congas je nová hudební formace žánrově zařaditelná

na pomezí žánrů fusion, funk a latino.

15.30 METALLICA REVIVAL BEROUN

Nejúspěšnější český revival Metallicy.

17.30 BLUE CIMBAL S KAPELOU & BÁRA BASIKOVÁ

Pop-rocková kapela se speciálním hostem Bárou Basikovou, která v nových

aranžích představuje nejen svoje hity ale i novou tvorbu.

19.15 VESNA

Vesna je čistě ženská slovanská kapela, žijící v České republice, která

kombinuje moderní pop music s prvky folklóru.

21.15 TOMÁŠ KLUS & CÍLOVÁ SKUPINA

Český písničkář, textař, skladatel, herec.

Neděle 26. 5.

13.30 STORY TIME

Popová skupina hrající autorskou hudbu s českými texty. Skrývá v sobě hravou,

dravou a sympatickou energii.

15.30 JAKUB DĚKAN BAND

Liberecký zpěvák, skladatel a textař Jakub Děkan neboli Děkys.

17.30 VĚRA MARTINOVÁ & SKUPINA MERITUM

Česká folková a countryová zpěvačka a kytaristka. Na české countryové scéně je

označována za první dámu country music.

19.30 SEBASTIAN

Kapela Sebastian má ve svém čele frontmana, zpěváka, textaře a kytaristu

Sebastiana Navrátila, který patří mezi nejúspěšnější zpěváky své generace.

MUŠLE – ŠANOVSKÝ PARK

Pátek 24.5.

16.00 BIG BAND TEPLICKÉ KONZERVATOŘE

Big Band teplické konzervatoře, pod vedením kapelníka Lukáše Čajky, vznikl

z iniciativy studentů žesťového oddělení.

17.30 PRVOREPUBLIKOVÝ SWINGOVÝ BAND

Originalní hudba 1.republiky.

20.00 HAMBAEROS

Tři učitelky - tři kamarádky -tři nezastavitelné elementy.

Sobota 25. 5.

9.00 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE - DĚTSKÝ HAPPENING

Prezentace zájmových činností a soutěže pro děti.

12.00 DALLAMVILÁG

Péter Mikonyi a Schuger Zsuzsa se postarají o příjemné vystoupení v duchu

maďarského folklóru.

14.00 BIG BAND ÚSTŘEDNÍ HUDBY ARMÁDY ČR

ÚH AČR je vrcholovým reprezentativním vojenským hudebním tělesem

určeným k propagaci a reprezentaci dobrého jména Armády České republiky na

veřejnosti

15.30 NINA RADNICKÁ a MICHAL ŠPORCL

Nina Radnická je teplická šansoniérka a zpěvačka.

17.00 DOUBRAVANKA

Malá dechová hudba .

18.30 MARCELA HOLANOVÁ s kapelou

Marcela Holanová je česká zpěvačka. Její největší hity jsou Ráno, Jestli je na

nebi Bůh, nebo duety s Karlem Gottem Čau lásko a Náš song.

20.00 JAZZIKA

Kapela s rozmanitým repertoárem.

Neděle 26.5.

12.30 ZUŠ TEPLICE

Tradiční čas vymezený pro žáky ZUŠ Teplice

14.00 KRUŠNOHORSKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA

Současný repertoár jako by běžel podél českých hranic. Jsou v něm písně z

Chodska, Prácheňska, Pošumaví a jižních Čech, ale též písně domácího

podkrušnohorského regionu a také tradiční písně hornické.

15.30 BIG BAND ZDENKA TÖLGA

Kapela s výbornými zpěváky a klasickým swingovým repertoárem.

17.00 PETRA ŠKORPÍKOVÁ

SVĚTLA a STÍN autorské písně šansonového nádechu.

18.30 MARTHA A TENA

Sesterské duo českých zpěvaček řeckého původu.

20.00 FLOWER POWER BAND

Kapela hraje repertoár 60. a 70.let, především tvorbu Beatles a Deep Purple.

Podstatnou část tvoří také rock’n’roll, blues a některé české hity z tohoto

období.

SCÉNA ZA ZAHRADNÍM DOMEM

Pátek 24.5.

15.00 ORGANISM

Jazz projekt Otto Hejnice "Beringia" spojuje fantastické světové hráče,

Briana Charetta - newyorského hráče na Hammond organ.

17.00 DAIANA LOU

15.00 Italsko-berlínská rocková kapela využívá vedle kytary a bicích i

elektronické pomůcky a to vše v zájmu zvýraznění podmanivého hlasu zpěvačky

Daiany.

19.00 PAUL BATTO TRIO

Kytarista a zpěvák původem ze slovinské Lublani se v 80. letech přestěhoval do

Švýcarska. Je pověstný svou specifickou hrou na kytaru, naléhavý zpěv a

kultivovaný projev.

21.00 LUCIA ŠORALOVÁ & LA ALMA

Nové uskupení slovenské zpěvačky, se kterým se vrací ke své velké lásce,

k šansonu.

Sobota 25.5.

15.00 JUSTIN LAVASH

Bluesový kytarový mág s charismatickým chraplákem. Angličan, který je

majitelem 4 státních občanství, včetně českého.

17.00 SCOTT & LILA

On Američan, ona Francouzka tvoří hudební pár od r. 2019.

19.00 PRIMITIVES GROUP OF PRAQUE

Průkopníci české psychedelické scény v 60. letech. Jako jedni z prvních

vystupovali s použitím masek, pyrotechniky a videoprojekcí.

21.00 JUWANA JENKINS

Americká zpěvačka a performerka z Philadelfie vystupuje jako headliner na

mnoha mezinárodních hudebních akcích i festivalech.

Neděle 26.5.

15.00 – 21.00 Malá Paříž

Pravidelný multižánrový hudební festival

SCÉNA LETNÍ KINO

Pátek 24.5.

17.00 PUBLIC FUSION

Funková kapela z Teplic a Ústí nad Labem, která působí od roku 2014.

19.00 PRŮDUŠKY 50 LET

Bluegrassová hudební skupina z Ústí nad Labem, která vznikla v roce 1974.

21.00 ZRNÍ

Česká alternativní, indie -rocková skupina z Kladna.

22.30 DJANGO

Celovečerní dokumentární snímek Django mapuje životní příběh Petra Jandy,

legendárního rockového zpěváka, skladatele a kytaristy, který je již přes šedesát

let hlavní tváří hudební skupiny Olympic.

Sobota 25. 5.

9.30 JMENUJI SE OREL – DIVADLO KAMPA

Pohádkový muzikál z jihočeského dvorku.

11.00 STRAŠÁK FEŠÁK – DIVADLO KRABICE

Strašák na poli má nesnadný úkol hlídat poslední hlávku zelí. V boji s lumpem

mu pomůže nejen nový kamarád, ale také například písnička.

14.00 - 17.00

ŠAŠKOVSKÉ TRŽIŠTĚ Z PĚNKAVOVA DVORA TAKONÍN

Čeká vás návštěva tržiště, kde řádí šaškové, a na pořádek dohlíží rychtář s

katem.

Neděle 26.5.

9.30 ČERT A KÁČA – DIVADLO SEMTAMFÓR

Známá lidová pohádka o Káče, která se chtěla vdát - třeba i za čerta!

11.00 O JEDLÍČKOVI – DIVADLO NA KLICE

V jedné chalupě a v jednom království, žije matka se synem Jedlíčkem (dříve

Jeníčkem), který má neustálý hlad.

