Namísto v kanceláři v bytě, čekajícím na nájemníka. Tam se odbývá rozhovor Deníku s šéfkou Komunitní nadace. „Ještě něco nám tu dodělávají,“ vysvětluje s úsměvem Kateřina Valešová prekérní situaci, kdy se někomu z řemeslníků podařilo zabouchnout lidem z ústecké nadace dveře i s klíčem v zámku. Do nového openspacu se teď až do příchodu zámečníka několik hodin nedostanou.

Kancelář mají v podkroví čerstvě zrekonstruovaného domu s třemi byty na Střekově. Nadace objekt koupila před dvěma roky. Nejen, aby se po 28 letech fungování konečně vymanila z podnájmů. Ale i s vidinou příjmů z nájemného. Musela kvůli tomu vybrat asi třetinu nadačního jmění z banky.

„Zhodnocení bude vyšší asi o jeden a půl procenta, než kdybychom peníze drželi ve fondech,“ říká K. Valešová s tím, že do toho nezapočítává předpokládané zhodnocení nemovitosti, jejichž cena neustále roste.

Načasování opravy bylo šťastné. I přes epidemii stavebnictví jelo, zdražení prací a materiálů přišlo až po kolaudaci. V nadaci ubylo běžné práce, často kontaktní. Byl tak čas na sladění firem a živnostníků pracujících na nové střeše, zateplení, interiérech i rozvodech.

Podporují lidi z kraje

Kateřina Valešová je ředitelkou Komunitní nadace tři roky. Během nich fungovala spíš jako stavební dozor. „Myslela jsem si, že budu běhat v kostýmku a lodičkách po dárcích. Místo toho jsem čas trávila v montérkách a pohorkách, v kabelce skládací metr,“ směje se.

Z nájmů teď bude nadace financovat provoz, těžit z nich budou i příjemci darů z okresů Ústí nad Labem, Litoměřice, Děčín, Teplice a Louny. „Necháváme, ať sami přijdou s tím, co je pálí,“ popisuje Valešová. Nadace vypisuje grantové výzvy, o přihlášených projektech rozhoduje komise.

Dříve šlo obvykle o projekty na rozvoj komunitního života či na opravy drobných kulturních památek. Kvůli drtivému dopadu epidemie na vzdělávání ale v poslední době nadace s podporou místních dárců a firem často zajišťovala techniku znevýhodněným dětem.

Komunitní nadace má nové sídlo na ústeckém Střekově.Zdroj: archiv Komunitní nadace

Uložení části jmění do nemovitostí je v českém nadačním sektoru poměrně běžné. Ve vlastním sídlí třeba třeba pražský Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. „Tyto nebytové prostory jsou součástí nadační jistiny,“ upřesňuje ředitelka Monika Granja. V posledních letech navíc nadace obdržela několik objektů na základě závětí.

Nadace Partnerství vlastní jako většinu z nadačního jmění komplex nemovitostí na Údolní ulici v Brně a těží z pronájmu bytů s regulovaným nájemným i pronájmů kancelářských, konferenčních a volnočasových prostor. Nemovitost pořídili v roce 2006 v poměrně dezolátním stavu a moderně a ekologicky ji zrekonstruovali. Součástí nadačního jmění je také část fotovoltaické elektrárny v Hostětíně.

Pražská nadace Via investuje část svého nadačního kapitálu do nemovitostí od roku 2012, teď v nich má 51 procent nadačního kapitálu. Jde o čtyři byty a jeden nebytový prostor v Praze. „Všechny jsou pronajaté a generují každoroční výnos, který pak používáme k naplňování našeho poslání,“ doplnili v nadaci. „Za posledních 10 let díky nárůstu tržní hodnoty se nám nemovitosti osvědčily nejen jako bezpečná konzervativní investice zajišťující pravidelný výnos díky nájmu, ale i jako ochrana proto inflaci,“ doplňuje Hana Sedláková z nadace.