Podle „kapitánky“ sdílené zahrady, Gabriely Hauptvogelové, vloni přibylo do týmu několik nových členů. „A přišly i nové nápady. Na začátku loňské sezóny jsme kovovými páskami a rohy zpevnili dřevěné truhlíky, aby se nám nerozpadly, a ještě nějakou dobu vydržely. Nejčastěji jsme v nich pěstovali rajčata, různé druhy salátů, jahody, česnek, kedlubny nebo mrkev,“ bilancuje loňský rok vedoucí týmu.

Květiny, dýně, jahody a další rostliny ozdobily vyčištěný a holý svah mezi parkovištěm a zahradou. „Hranu parkoviště a další část areálu jsme osadili keři s nadějí, že až vyrostou, vytvoří jakési živé ploty. Rostou tam maliny, zimolez, muchovník, komule, borůvky a kustovnice. Přibyly k dosavadním rybízům a angreštům,“ dodává.

Tříletý postižený Adámek potřebuje na auto 600 tisíc, rodina vyhlásila sbírku

Hodnocení doplňuje také vizí pro další život zahrady. „Uvidíme, jak nové keře zvládnou svou první zimu. Kromě toho tam přibylo i několik hlav vinné révy. Sice to není úplně vinice, ale co není, může v budoucnu být,“ směje se Hauptvogelová.

Došlo i na limonády

Spolek nadšenců do amatérského zahradničení se podílel také na dění v Teplicích nebo se zapojil do celorepublikových akcí. „V červnu jsme se přidali ke Dni otevřených zahrad. Bylo to na poslední chvíli, a asi proto přišel jen jeden návštěvník. Jsme zvědavi, kolik lidí se na komunitní zahradu přijde podívat letos. V srpnu jsme se tradičně zúčastnili akce Živé Teplice, kde si lidé mohli koupit limonádu ze sirupů z našich bylin,“ přidává k aktivitám v loňském kalendáři. A jaký bude letošní rok? „Do letošní sezony máme také pár plánů. Pořídíme kompostér a zvelebíme si místo k posezení s ohništěm pro naše setkávání,“ doplňuje.

Pamatujete Imperátor? Zůstal po něm dluh dva miliony. Podívejte se, jak šel čas

Partička nadšenců z Teplic má svoji komunitní zahradu od jara 2018. Situovaná je v oploceném areálu Sokola v městské části Trnovany. S počáteční finanční injekcí radnice tu před lety pořídili materiál na výrobu dřevěných truhlíků, do kterých navezli hlínu. O zahradu se stará parta lidí, kteří chtějí mít vlastní bylinky nebo rajčata. A také to je místo pro společná setkávání. V zahradě to vždy ožije prací na brigádách, kdy třeba společně sekají trávu nebo upravují areál. Pamatují tu ale i negativnější chvíle, které jsou se životem komunitní zahrady spojené. Třeba, jak jim děti z okolí posbíraly rybíz.

Nový sokolí oddíl

Sokolí zahrada zvelebila část lázeňského města, odstranila se tu křoviska a nálety. Do okolí už nechodí narkomani píchat si drogy, nescházejí se tu bezdomovci. Trnovanský Sokol tím získal nový oddíl. Jeho členové se však nevěnují sportu, nýbrž zahradničení v jediné komunitní zahradě v Teplicích. Místo obručí mávají konví, svaly netuží na hrazdě, ale s rýčem v ruce. „Téměř každé velké město má svou komunitní zahradu, v Teplicích však léta chyběla. Proto jsme se ji rozhodli založit na části pozemku Sokola. Vyčistili jsme ho od náletů a připravili pro záhony a výsadbu,“ říkala před lety při založení Sokolí zahrady starostka TJ Sokol Trnovany Milena Niplová. Od roku 2018 je vidět za rozvojem komunitní zahrady řada hodin práce.