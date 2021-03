O osudu Kozí dráhy jsme v Deníku jen za poslední dva roky napsali řadu článků. Jeden uvádí, že se tam vlaky vrátí a provozovat je bude soukromý dopravce. Pak zase přišla informace, že trať definitivně skončila a nahradí ji nejspíše cyklostezka. Na další osud Kozí dráhy mohou sázkové kanceláře pomalu vypsat kurzy. Bude, nebude. Prolistujte se naším archivem, jak se osud Kozí dráhy v posledních dvou letech vyvíjel…

Kozí dráha - oblast Teplicko, Unčín. | Foto: Deník / Petr Málek

BŘEZEN 2021 - Dlouhé roky, kdy po Kozí dráze vedoucí z Děčína do Oldřichova u Duchcova na Teplicku neprojel jediný vlak s cestujícími, by letos měly skončit. Krajský úřad se domluvil se Správou železnic, že v horizontu několika týdnů zprovozní alespoň část této trati slavící letos 150 let své existence.