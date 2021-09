/FOTO, VIDEO/ Po zimním i fotbalovém stadionu vyprodali Kabáti na domácí scéně v Teplicích také letiště. Otevřené cirkusové šapitó postavené na trávě soukromé letištní plochy u sídliště Nová Ves burácelo v sobotu večer 4. září.

Kabáti na letišti v Teplicích, 4. září 2021 | Video: Deník/ Petr Málek

Začali přesně. Příchod pětice teplických rockerů oznámila typická znělka, kterou uvádí své vystoupení cirkusy. Aby také ne, když i Kabáti si pro letošní turné zvolili jako scénu šapitó. V otevřené verzi s chybějícími bočnicemi, čímž se propojil prostor mezi stánky a místem přímo před podiem. Podobně jako to je při klasickém koncertu na stadionech. „Je to pro nás takto více kontaktní, a vyhovuje nám to. Potřebujeme být v neustálém styku se všemi lidmi před námi,“ vysvětlil záměr zpěvák Josef Vojtek. Pro dokreslení atmosféry pod šapitó před své fanoušky přišel v typickém červeném ustrojení cirkusového principála a vydržel se v něm potit několik úvodních písniček.