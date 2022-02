Kontaktní centrum pro utečence z válkou zasažené Ukrajiny bude v Ústí

Všichni utečenci, kteří míří do Ústeckého kraje, by se měli zaregistrovat. Registrační centrum by mělo vzniknout v Ústí nad Labem v budově UJEP, která v nedávné minulosti sloužila jako očkovací centrum. Vyplynulo to z pondělního jednání krajského krizového štábu.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Radek Cihla

Rozšíření registračních center do krajů předpokládá systém opatření, který minulý týden představilo ministerstvo vnitra. Krajská centra by měla začít fungovat od třetího stupně, mezi stupni se přechází podle množství uprchlíků mířících do Česka. Kromě samotné registrace válečného běžence by jednotliví lidé měli být kvůli zajištění zdravotní péče registrováni u Všeobecné zdravotní pojišťovny.